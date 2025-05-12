Oklahoma City Thunder, Batı Konferansı yarı final serisinin dördüncü maçında Denver Nuggets'ı deplasmanda 92-87 mağlup ederek seriyi 2-2 eşitledi. Maçın ardından Denver'ın süperstarı Nikola Jokic, hem kendi performansını hem de rakibin savunma stratejisini değerlendirirken, mağlubiyetin sorumluluğunu üstlendi.



Sırp yıldız, "Her şeyden biraz biraz var. Savunmada üzerime çok geliyorlar, çok fiziksel oynuyorlar, beden teması kuruyorlar, elleri sürekli üzerimde. Bu gece iki ya da üç boş şutu da kaçırdım. Topu bana doğru daraltıyorlar, sahayı bana kapatıyorlar. Savunmacının hemen arkasında bir başka oyuncu daha bekliyor. Kısacası sahada bana alan bırakmıyorlar. Ama sonuçta ben daha iyi olmalıyım. Bu işin doğasında var," ifadelerini kullandı.



Seride geride kalan dört maçta Jokic, 26.5 sayı, 14.8 ribaund ve 5.3 asist ortalamalarıyla oynuyor. İlk bakışta bu rakamlar etkileyici görünse de, saha içi verimliliği açısından Jokic'in alışılmışın oldukça gerisinde olduğu görülüyor.



İlk maçta 29 şutta 15 isabet bularak 42 sayı atan Jokic, %51.7'lik isabet oranıyla etkili bir başlangıç yapmıştı. Ancak bu performans devam etmedi. Serinin ikinci, üçüncü ve dördüncü maçlarında toplam 63 şut kullanan Jokic, bunların sadece 21'inde isabet bulabildi. Bu da %33.0 gibi alışılmadık derecede düşük bir şut yüzdesine işaret ediyor.



Daha çarpıcı olan ise üç sayı çizgisinin gerisinden gelen veriler: Son üç maçta Jokic, 22 üçlük denemesinde sadece 4 isabet buldu (%18.18). Özellikle 3. maçta üçlük çizgisinin gerisinden 0/10 gibi oldukça nadir görülen bir performans sergiledi.



4. maçta Jokic'in performansındaki düşüş yalnızca saha içi isabetleriyle sınırlı kalmadı. Maçın son anlarında Denver için hayati önem taşıyan iki serbest atışı da kaçırdı. Maçın kader anlarında bu kaçan atışlar, Denver'ın geri dönüş şansını doğrudan etkiledi.



Bu durum, normalde soğukkanlılığı ve yüksek yüzdeli serbest atışlarıyla tanınan Jokic'in üzerinde ne denli baskı olduğunu da ortaya koydu. Thunder'ın fiziksel ve temaslı savunması, Jokic'in oyun akışını bozarken, onun alışkın olduğu rahat karar alma alanını da daraltmış görünüyor.



Thunder cephesi, Jokic'i yavaşlatmak adına çember altı desteği, agresif yardım savunması ve alan daraltma stratejisini etkin bir şekilde uyguladı. Genç ve dinamik oyunculardan kurulu Oklahoma City, Jokic'e sürekli temas ederek hem pas yollarını kesti hem de bire bir oyun kurmasını engelledi.



Denver'ın hücumunun merkezinde yer alan Jokic'in ritim bulamaması, takımın genel hücum akışını da olumsuz etkiledi. Jamal Murray'nin de düşük şut yüzdesiyle oynaması, Nuggets'ın Thunder savunmasını aşmasını daha da zorlaştırdı.



Serinin ilk dört maçında deplasman takımları üç kez galip geldi. Thunder, Game 1'i evinde kaybettikten sonra Denver'da iki kez kazanarak büyük avantaj elde etti. Şimdi gözler 5. maçta olacak. Denver, kendi sahasında tekrar kontrolü ele almak isteyecek; ancak Jokic'in bu kritik mücadelede vites yükseltmesi şart gibi görünüyor.



