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Trabzonspor'da sıkıntı hücum

Bordo-mavili ekip, rakibinden daha çok koşup, daha çok ikili mücadele kazandı. Buna karşılık şut tehdidi ve gol beklentisinde geride kaldı. İkinci yarıda isabetli şut bulamadı.

calendar 12 Mayıs 2025 11:23
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da sıkıntı hücum
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Trabzonspor, çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacağı Galatasaray'a ligde 2-0'lık skorla yenilirken bazı istatistiklerde rakibinin önünde yer aldı. Bordomavililer, toplamda 117.6 kilometre, sarıkırmızılılar ise 115.7 kilometre koştu.

İkili mücadelelerde de Fırtına'nın üstünlüğü vardı. Trabzon, 128 ikili mücadelenin 75'ini (%59) kazanırken Galatasaray, 52 kez (%41) başarılı olabildi. Ancak bu veriler sonuca yansımadı. Karadeniz ekibinin karşılaşma boyunca çektiği 12 şutun sadece 5'i çerçeveyi buldu, gol beklentisi (xG) 0.92 ile sınırlı kaldı. Bordo-mavililer ikinci yarıyı ise isabetli şut çekemeden tamamladı.

90 DAKİKA BOYUNCA SADECE BİR KORNER

Rakip ceza sahasına girişlerde de belirgin fark dikkat çekti. Cimbom 21, Fırtına ise 10 kez rakip ceza sahasında bulundu. İlk yarıda pres gücüyle rakibi zorlayan Trabzonspor, ikinci yarıda aynı etkiyi gösteremedi.

İlk devrede yapılan 17 presin 10'u başarılı olurken (%59), ikinci devrede 12 presin sadece 4'ü başarıyla sonuçlandı (%33). Bu düşüş, Galatasaray'a daha rahat alanlar sundu. Duran toplarda da ciddi farklar oluştu. Trabzonspor yalnızca 1 korner kazanabildi ve bu korner şutla sonuçlanmadı. Galatasaray ise 9 kornerin 6'sını şutla tamamladı (%67).

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