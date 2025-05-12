Philadelphia 76ers cephesinde yaz döneminin en kritik gündem maddelerinden biri, üç tecrübeli oyuncunun oyuncu opsiyonlarını kullanıp kullanmayacağı olacak.



Kelly Oubre Jr., Andre Drummond ve Eric Gordon'ın 2025-26 sezonu için sözleşmelerinde oyuncu opsiyonu bulunuyor. Üç ismin de opsiyon kararlarını vermesi için son tarih 29 Haziran.



Kulüp kaynakları, üç oyuncunun da mevcut sözleşmelerini sürdürerek takımda kalmalarını bekliyor. Kelly Oubre'nin opsiyon tutarı 8.4 milyon dolar, Drummond'unki 5 milyon dolar ve Eric Gordon'unki ise 3.5 milyon dolar olarak öne çıkıyor.



Bu opsiyon kararları, aynı zamanda Sixers'ın maaş bütçesini ve serbest oyuncu pazarında hangi istisnaları kullanabileceğini de doğrudan etkileyecek. Philadelphia'nın durumuna göre kullanabileceği iki farklı istisna var: Vergi ödemeyen takımlar için Orta Düzey İstisna (MLE) bu yaz yaklaşık 14.1 milyon dolar değerinde; vergi ödeyen takımlar için olan versiyonu ise 5.7 milyon dolar seviyesinde.



Philadelphia, bu üç oyuncunun kararları doğrultusunda rotasını belirleyecek.



