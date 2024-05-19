Fenerbahçe: 'Hababam Güm Güm Güm'

Fenerbahçe, Galatasaray'ı 10 kişi 1-0 yendiği derbinin ardından paylaşım yaptı.
Galatasaray'ın maç öncesi yaptığı Hababam Sınıfı: Sınıfta Kaldı koreografiye yönelik olarak "Hababam Güm Güm Güm" paylaşımı yaptı.
Fenerbahçeli taraftarlar da maç sonunda sürekli olarak 'Hababam Güm Güm Güm' tezahüratı yaptı.
F.BAHÇE'DEN BİR PAYLAŞIM DAHA
Fenerbahçe, Hababam paylaşımının ardından bir paylaşım daha yaptı.
Sarı lacivertli kulübün paylaşımında, "Ligde bilmem kaç maçtır yenilmiyabksdvkavskdjfbksçdafbaksçdnjadlbfpbdiafbr" denildi.
İşte Fenerbahçe'nin paylaşımları
Galatasaray'ın maç öncesi yaptığı Hababam Sınıfı: Sınıfta Kaldı koreografiye yönelik olarak "Hababam Güm Güm Güm" paylaşımı yaptı.
Fenerbahçeli taraftarlar da maç sonunda sürekli olarak 'Hababam Güm Güm Güm' tezahüratı yaptı.
F.BAHÇE'DEN BİR PAYLAŞIM DAHA
Fenerbahçe, Hababam paylaşımının ardından bir paylaşım daha yaptı.
Sarı lacivertli kulübün paylaşımında, "Ligde bilmem kaç maçtır yenilmiyabksdvkavskdjfbksçdafbaksçdnjadlbfpbdiafbr" denildi.
İşte Fenerbahçe'nin paylaşımları
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