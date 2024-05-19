Fenerbahçe: "Hababam Güm Güm Güm"

Fenerbahçe, Galatasaray'ı devirdiği derbi sonrası sarı kırmızılı taraftarların koreografisine gönderme yaptı.

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Fenerbahçe: 'Hababam Güm Güm Güm'
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19 Mayıs 2024 21:11
Son güncelleme 19 Mayıs 2024 21:23
Fenerbahçe, Galatasaray'ı 10 kişi 1-0 yendiği derbinin ardından paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın maç öncesi yaptığı Hababam Sınıfı: Sınıfta Kaldı koreografiye yönelik olarak "Hababam Güm Güm Güm" paylaşımı yaptı.

Fenerbahçeli taraftarlar da maç sonunda sürekli olarak 'Hababam Güm Güm Güm' tezahüratı yaptı.

F.BAHÇE'DEN BİR PAYLAŞIM DAHA

Fenerbahçe, Hababam paylaşımının ardından bir paylaşım daha yaptı.

Sarı lacivertli kulübün paylaşımında, "Ligde bilmem kaç maçtır yenilmiyabksdvkavskdjfbksçdafbaksçdnjadlbfpbdiafbr" denildi.

İşte Fenerbahçe'nin paylaşımları






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