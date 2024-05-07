Mert Günok: "Kupayı almak istiyoruz"

Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Mert Günok, Ankaragücü'nü mağlup ederek kupada finale çıktıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mert Günok: 'Kupayı almak istiyoruz'
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07 Mayıs 2024 23:22
Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Mert Günok, Ankaragücü'nü mağlup ederek kupada finale çıktıkları maçın ardından konuştu.

Mert Günok yaptığı açıklamada, "Bu sene ligde taraftarımızı üzdük. İstemediğimiz sonuçlar aldık. Elimizde bir kupa alma şansı vardı. Bugün takım çok iyi mücadele etti. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Ama bir şey bitmedi kupayı almak istiyoruz." dedi.

Başarılı file bekçisi kendisi için yapılan olumlu yorumlar için, "Teşekkür ediyorum kendilerine. Beşiktaş'ın oyuncusu olarak elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Kritik anlarda ortaya çıkmak önemli. Gol yemeden finale çıktığımız için kendi adıma mutluyum. Ama bu bir takım oyunu. Kendilerine övgülerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah onlara bu kupayı hediye edeceğiz." diye konuştu.

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