Ergin Ataman: 'Bu yumruklar Türk halkı için'

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Maccabi'yi geçerek adını Final Four'a yazdırdıkları maçın ardından konuştu.



Ergin Ataman yaptığı açıklamada, "İnanılmaz bir atmosferle seriyi tekrar taşımayı başardık. Harika bir sezon geçirdik. Hiçbir zaman öz güvenimizi kaybetmedik. Her zaman kendimize, oyuncularımıza inandık." dedi.



"BU YUMRUKLAR BÜTÜN AVRUPA'YA GELSİN"



Başarılı çalıştırıcı ayrıca, "Bu yumrukları bir kez daha göstermek istiyorum. Tüm Türkiye için, tüm Türk vatandaşları için. EuroLeague şampiyonluğu için geliyoruz, bu yumruklar bütün Avrupa'ya gelsin!" ifadelerini kullandı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU