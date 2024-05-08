Marquinhos: 'Elenmek acı verici!'

PSG'nin savunma oyuncusu Marquinhos, Borussia Dortmund karşılaşmasının ardından konuştu.



Brezilyalı savunma oyuncusu, "Borussia Dortmund'dan daha fazla şansımız vardı ama verimliliğimiz eksikti. Daha iyi savunma yapmamız gerekiyordu. Küçük detaylar belirledi." dedi.



Marquinhos, sözlerini, "Bu turnuvadan öğreneceğimiz çok şey var. Sezon başında kimse bu kadar ileri gidebileceğimizi düşünmüyordu. Elenmiş olmamız her şeyi bir kenara bırakmamız gerektiği anlamına gelmiyor. Bu yeni bir teknik direktörle yeni bir proje. Ama elenmek çok acı, önemli bir fırsatı kaçırdık" diye tamamladı.



Fransız temsilcisinde Fabian Ruiz ise, "Elimizden geleni yaptık, başımızı dik tutmalıyız." sözlerini sarf etti.





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