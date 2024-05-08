Enrique: 'Futbol çok adaletsiz!'

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Borussia Dortmund'a elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



İspanyol teknik adam, "Sıkı bir maçtı ama dürüst olmak gerekirse mücadeleyi kazanmamız gerektiğini düşünüyorum. 31 şut çektik ve dört kez direğe takıldık. Futbol bazen çok adaletsiz." dedi.



Borussia Dortmund'u tebrik eden Enrique, "Harika bir takımlar. Umarım finalde kazanabilirler." diye konuştu.



Gelecek yıl turnuvayı kazanmaları için çok çalışmaları gerektiğini söyleyen deneyimli teknik adam, "Özel bir şeyler yaratmamız gerekiyor. Gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çalışacağız." sözlerini sarf etti.





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