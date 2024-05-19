Adnan Polat: 'Böyle laubali olunmaz'

Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat, Fenerbahçe'ye mağlup oldukları maçın ardından konuştu.
"F.BAHÇE 10 KİŞİ DAHA ÇOK HAK ETTİ!"
Adnan Polat yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe, 10 kişiyle galibiyeti bizden daha çok hak etti. Benim üzüldüğüm 50 binden fazla taraftarın, 30 milyon Galatasaray taraftarının beklentisi gerçekleşmedi. Onun için üzücü ama Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Galibiyeti bizden daha çok hak ettiler. Milyonlarca insanın psikolojik olarak hazır olduğu bir ortamda işi ciddiye almaları lazım. Futbol laubaliliği, hafife almayı kabul etmeyen bir spor. Son dakika son saniyeye kadar matematiksel olarak şampiyonluk bitti denene kadar bitmiyor. Bugün üzücü bir gün bizim açımızdan. Ben Galatasaray'ı taraftarı, bu stadyuma gelen taraftarın dışında milyonlarca Galatasaraylı için üzüldüm. Bir maç daha var, Konyaspor maçı var deplasmanda. Konyaspor küme düşmemek için mücadele edecek bir takım. Konsantre olmalarını istiyorum, futbolun içindeki herkese." dedi.
"BİR OYUM VAR ÖZBEK'E"
Adnan Polat ayrıca, "Son 2 senede, şu ekonomik kriz ortamında, tüm kulüpler öyle, Dursun Başkan son derece iyi götürdü bu işi. Hem ekonomik olarak hem sportif olarak iyi götürdü. Geçen sene çok çok önemli bir şampiyonluktu. Cumhuriyetin 100. yılının şampiyonluğuydu. Tarihe geçti. Galatasaray, Fenerbahçe'ye kaybetmemize rağmen 3 puan öndeyiz. Yine şampiyon olacağız. Şüphem yok. Futbolda bunlar olabiliyor. Dursun Başkan'ı destekliyorum. Dereyi geçerken değişiklik yapılmaz. Dursun Başkan'ın yanındayım. Florya ile ilgili bir sürü rakam söyleniyor. Ben inşaat işindeyim, aile şirketim 70 senedir bu işte. Bir arazinin imar durumu belli olduktan sonra onunla ilgili fizibilite 3 dakika sürer. Konuşulan rakamlara bakıyorum, bazı arkadaşlar başka dünyalarda yaşıyor. Dursun Başkan'a Florya için birebir yardım ediyor. Bir oyum var, Dursun Başkan'a vereceğim. Çok uğraştı Florya için, ben de uğraştım." ifadelerini kullandı.
"F.BAHÇE 10 KİŞİ DAHA ÇOK HAK ETTİ!"
Adnan Polat yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe, 10 kişiyle galibiyeti bizden daha çok hak etti. Benim üzüldüğüm 50 binden fazla taraftarın, 30 milyon Galatasaray taraftarının beklentisi gerçekleşmedi. Onun için üzücü ama Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Galibiyeti bizden daha çok hak ettiler. Milyonlarca insanın psikolojik olarak hazır olduğu bir ortamda işi ciddiye almaları lazım. Futbol laubaliliği, hafife almayı kabul etmeyen bir spor. Son dakika son saniyeye kadar matematiksel olarak şampiyonluk bitti denene kadar bitmiyor. Bugün üzücü bir gün bizim açımızdan. Ben Galatasaray'ı taraftarı, bu stadyuma gelen taraftarın dışında milyonlarca Galatasaraylı için üzüldüm. Bir maç daha var, Konyaspor maçı var deplasmanda. Konyaspor küme düşmemek için mücadele edecek bir takım. Konsantre olmalarını istiyorum, futbolun içindeki herkese." dedi.
"BİR OYUM VAR ÖZBEK'E"
Adnan Polat ayrıca, "Son 2 senede, şu ekonomik kriz ortamında, tüm kulüpler öyle, Dursun Başkan son derece iyi götürdü bu işi. Hem ekonomik olarak hem sportif olarak iyi götürdü. Geçen sene çok çok önemli bir şampiyonluktu. Cumhuriyetin 100. yılının şampiyonluğuydu. Tarihe geçti. Galatasaray, Fenerbahçe'ye kaybetmemize rağmen 3 puan öndeyiz. Yine şampiyon olacağız. Şüphem yok. Futbolda bunlar olabiliyor. Dursun Başkan'ı destekliyorum. Dereyi geçerken değişiklik yapılmaz. Dursun Başkan'ın yanındayım. Florya ile ilgili bir sürü rakam söyleniyor. Ben inşaat işindeyim, aile şirketim 70 senedir bu işte. Bir arazinin imar durumu belli olduktan sonra onunla ilgili fizibilite 3 dakika sürer. Konuşulan rakamlara bakıyorum, bazı arkadaşlar başka dünyalarda yaşıyor. Dursun Başkan'a Florya için birebir yardım ediyor. Bir oyum var, Dursun Başkan'a vereceğim. Çok uğraştı Florya için, ben de uğraştım." ifadelerini kullandı.
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