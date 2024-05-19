İşte Ali Koç'un devre arası yaptığı konuşma

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, devre arası 10 kişi kalan takımına motivasyon konuşması yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte Ali Koç'un devre arası yaptığı konuşma
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19 Mayıs 2024 22:06
Son güncelleme 19 Mayıs 2024 22:12
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisinin ilk yarı gördükleri kırmızı kart ve oyunla ilgili olarak devre arasında soyunma odasını aradı. Ali Koç'un telefon görüşmesinde söyledikleri ortaya çıktı.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç "Bugün kazansanız da kazanmasanız da her birinizle gurur duyuyorum. Siz harika oyunculardan, harika karakterlerden oluşan mükemmel bir takımsınız. 10 kişi olsanız da sahaya koyduğunuz ruhla bu maçı alacaksınız." dedi.

Ali Koç ayrıca "Haydi beyler ailemiz için, Fenerbahçe için. Alın bu maçı. Kimin hak ettiğini herkese gösterin. Hak eden sizsiniz." ifadelerini kullandı.

Devre arasında Ali Koç'un yaptığı bu konuşma, Fenerbahçeli futbolcuları daha da motive etti. Soyunma odasında Ali Koç'un sözlerinin ardından galibiyet yemini edildi ve ikinci yarıya öyle çıkıldı.

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