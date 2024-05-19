Galatasaray camiasında 53 bin sarı-kırmızılı taraftarın önünde derbiyi kazanarak şampiyonluk kutlamasının hayali kurulurken, Fenerbahçe karşısında mağlubiyet moralleri bozdu. Bu mağlubiyetin ardından başkan Dursun Özbek olaya el koydu.
Sarı-kırmızılı tribünlerde, futbolcularda ve teknik heyette yaşanan büyük üzüntünün ardından Dursun Özbek, takımı ayağa kaldırmak için hamle yaptı.
Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisi sonrası soyunma odasına indi ve konuşma yaptı.
Soyunma odasında futbolcularından kafalarını kaldırmasını isteyen Dursun Özbek "Sadece bir maç kaybettik, şampiyonluğu kaybetmedik. Gelecek hafta Konyaspor'u yeneceksiniz ve o kupayı bu camiaya getireceksiniz. Üzülecek bir şey yok, Galatasaray olarak 24. şampiyonluğu kutlayacağız. Sizlere sonuna kadar güveniyoruz, inanıyoruz" dedi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bu konuşmasının ardından soyunma odasına "Şampiyon Galatasaray" tezahüratları yapıldı. Teknik direktör Okan Buruk, bu destek nedeniyle Dursun Özbek'e teşekkür etti.
Sarı-kırmızılı tribünlerde, futbolcularda ve teknik heyette yaşanan büyük üzüntünün ardından Dursun Özbek, takımı ayağa kaldırmak için hamle yaptı.
Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisi sonrası soyunma odasına indi ve konuşma yaptı.
Soyunma odasında futbolcularından kafalarını kaldırmasını isteyen Dursun Özbek "Sadece bir maç kaybettik, şampiyonluğu kaybetmedik. Gelecek hafta Konyaspor'u yeneceksiniz ve o kupayı bu camiaya getireceksiniz. Üzülecek bir şey yok, Galatasaray olarak 24. şampiyonluğu kutlayacağız. Sizlere sonuna kadar güveniyoruz, inanıyoruz" dedi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bu konuşmasının ardından soyunma odasına "Şampiyon Galatasaray" tezahüratları yapıldı. Teknik direktör Okan Buruk, bu destek nedeniyle Dursun Özbek'e teşekkür etti.
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