Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan ilk basın toplantısı

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun 3 Haziran Pazartesi günü saat 14.00'te 1907 tribününde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan ilk basın toplantısı
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02 Haziran 2024 16:50
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun 3 Haziran Pazartesi günü bir basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Teknik direktörümüz Jose Mourinho yarın (3 Haziran 2024) saat 14.00'te 1907 tribünününde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak." ifadelerine yer verildi. 

 
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