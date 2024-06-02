Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan ilk basın toplantısı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun 3 Haziran Pazartesi günü bir basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Teknik direktörümüz Jose Mourinho yarın (3 Haziran 2024) saat 14.00'te 1907 tribünününde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak." ifadelerine yer verildi.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Teknik direktörümüz Jose Mourinho yarın (3 Haziran 2024) saat 14.00'te 1907 tribünününde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak." ifadelerine yer verildi.