Okan Buruk, kapanışları çok iyi yapıyor!

'Mayıslar bizimdir' sloganına uygun hareket eden Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, girdiği son virajları kusursuz bir şekilde dönmeyi başardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk, kapanışları çok iyi yapıyor!
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05 Mayıs 2025 09:03
Galatasara'da teknik direktör Okan Buruk da fark yaratmaya devam ediyor.

Göreve geldiği ilk günden itibaren rekorları alt üst eden 52 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, sezon kapanışlarını çok iyi yapıyor.

İlk iki sezonda da şampiyonluk yaşayan ve üçüncü zaferine de çok yaklaşan Buruk, Galatasaray ile harika bir uyum yakaladı.

'Mayıslar bizimdir' sloganına uygun hareket eden Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, girdiği son virajları kusursuz bir şekilde dönmeyi başardı. 

 
 

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