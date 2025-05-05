Okan Buruk, kapanışları çok iyi yapıyor!

Galatasara'da teknik direktör Okan Buruk da fark yaratmaya devam ediyor.
Göreve geldiği ilk günden itibaren rekorları alt üst eden 52 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, sezon kapanışlarını çok iyi yapıyor.
İlk iki sezonda da şampiyonluk yaşayan ve üçüncü zaferine de çok yaklaşan Buruk, Galatasaray ile harika bir uyum yakaladı.
'Mayıslar bizimdir' sloganına uygun hareket eden Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, girdiği son virajları kusursuz bir şekilde dönmeyi başardı.
Göreve geldiği ilk günden itibaren rekorları alt üst eden 52 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, sezon kapanışlarını çok iyi yapıyor.
İlk iki sezonda da şampiyonluk yaşayan ve üçüncü zaferine de çok yaklaşan Buruk, Galatasaray ile harika bir uyum yakaladı.
'Mayıslar bizimdir' sloganına uygun hareket eden Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, girdiği son virajları kusursuz bir şekilde dönmeyi başardı.