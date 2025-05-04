Gedson Fernandes, bir derbiyi daha boş geçmedi

Beşiktaş'ın derbideki golünü kaydeden Gedson Fernandes, ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti.
Büyük maçları boş geçmeyen Gedson, Trabzonspor ve Galatasaray müsabakalarının ardından Fenerbahçe filelerini de havalandırdı.
Profesyonel kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan ve toplam gol sayısını 11 yapan siyah-beyazlı futbolcu, Lugano ile oynanan UEFA Avrupa Ligi ön eleme mücadelesinde 3 gol atarken, UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Lyon ve Bodo/Glimt'e, Süper Lig'de ise Net Global Sivasspor, Trabzonspor, Bellona Kayserispor, Galatasaray, Kasımpaşa ve Fenerbahçe'ye karşı gol sevinci yaşadı.
Büyük maçları boş geçmeyen Gedson, Trabzonspor ve Galatasaray müsabakalarının ardından Fenerbahçe filelerini de havalandırdı.
Profesyonel kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan ve toplam gol sayısını 11 yapan siyah-beyazlı futbolcu, Lugano ile oynanan UEFA Avrupa Ligi ön eleme mücadelesinde 3 gol atarken, UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Lyon ve Bodo/Glimt'e, Süper Lig'de ise Net Global Sivasspor, Trabzonspor, Bellona Kayserispor, Galatasaray, Kasımpaşa ve Fenerbahçe'ye karşı gol sevinci yaşadı.