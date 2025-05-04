Mert Günok: 'Bizi dışarıdan bozmak istiyorlar!'

Beşiktaş'ta derbi zaferinin ardından Mert Günok, açıklamalarda bulundu.
"DERBİLERİ İYİ OYNADIK"
Derbileri iyi oynadıklarını belirten Günok, "Bugün hocamız yine Galatasaray maçındaki formatla oynamayı tercih etti. Masuaku'nun stoperde olması ve Emrecan'ın sol bekte oynaması, başta farklı düşünceler olmuş olabilir ama maça iyi hazırlandık. Bu sene derbileri iyi oynadık. Bugün de çok iyi mücadele ettik. Herkes çok iyi mücadele etti. Bizim bu sene hedefimiz üçüncü olmak. Sezon başından beri inişli-çıkışlı oyunlarımız oldu ama bu maçlarda hep iyi oynadık. Bugün de galip geldiğimiz için mutluyuz." dedi.
"DIŞARDAN BOZMAK İSTEYENLERİ DİNLEMEYİN"
Dışarıdan bozmak isteyenlerin olduğunu söyleyen Günok, "Özellikle ligin sonuna doğru gelirken, çoğu maçta zorlandığımız maçlar oldu. Biz de insanız bazen istediğimiz oyunu sergileyemiyoruz. Geçen sene de iyi bir oyunumuz yoktu, bu sene de zaman zaman yok ama ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Kulüp olarak sezon başlarında iyi başladığımız söylenebilir ama bir süre sonra geriye çektirilmek istediğimiz anlar da oluyor. Bu sene hedefimiz Avrupa Ligi. Ama gelecek yılın başından itibaren, taraftarımıza bir mesajım olacak. Zaten bizi dışarıdan durdurmak istiyorlar. Biz kendi sosyal medyamızla, kendi taraftarımızla önümüzdeki seneye çok iyi başlamalıyız. Bu sene de kalan tüm maçları kazanmalıyız. Taraftarımız kalan haftalarda bizi desteklemeye devam etsinler. Olan oldu bu sene. Seneye Avrupa Ligi'nde olmak istiyoruz. Gelecek yıl da daha güçlü olacağımız için, taraftarımızdan ricam, dışarıdan bizi bozmak isteyenleri dinlemeyip birlik oluştursunlar." ifadelerinin kullandı.
"TARAFTARIMIZA MESAJIM VAR"
Taraftarlardan destek bekleyen Günok, "Bu sezon bazı maçları iyi, bazı maçları kötü oynadık. Büyük maçları özellikle iyi oynadık. Bugün de iyi mücadele sergiledik. İnişli çıkışlı bir sezon oldu. Geçen sezon da hemen hemen böyleydi. Geçen senenin artısı kupa kazanmıştık. Beşiktaş olarak bu kadar inişli çıkışlı olmamalıyız. Bu sezon 3. olup Avrupa Ligi hedefimiz var. Avrupa Ligi yolunda önemli bir galibiyet oldu.
Önümüzdeki yıl için beklentilerimiz yüksek, şampiyonluk beklentimiz var. Bizim taraftarımızla bütünlüğü yaşamamız gerekiyor. İyi bir taraftarımız var, bizi iyi günde kötü günde destekliyor. Bazen bocaladığımız anlarda, dışarıdan zaten yeterince eleştiri ve bazen de haksız eleştiriler alıyoruz. Genç oyuncular çok etkileniyor. Kendi taraftarımızdan da ricam, bu sene sonuna kadar bizi desteklemeye devam etmeleri. Gelecek sezon da daha birlik ve bütünlük içinde kendi taraftarımızla dışarıdan gelecek eleştirilere kalkan olarak şampiyonluk yolunda bizi desteklemelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"HERKES ÇOK İYİDİ"
Defanstaki herkesin çok iyi oynadığını belirten Günok, "Maçtan önce 11'i görenler sürprizle karşılamış olabilir. Masuaku'nun yeri, Emrecan Terzi'nin çıkması... Beklentiler farklıydı belki dışarıdan ama hepsi çok iyi oynadılar. Herkes çok iyi mücadele etti. Maç sonunda yüksek toplarda herkes elinden geleni yaptı. Ben de her maç olduğu gibi elimden geleni yaptım. Güzel bir galibiyet oldu. İyi bir defans yaptık.
Kendim için söylemem doğru olmaz, genelleme yaparsak savunma tandeminin değişmesi takım ve kaleci için iyi bir şey değildir. Buna da ayak uydurmak zorundayız. Yapacak bir şey yok. Kimle oynarsam oynayayım elimden geleni yapacağım. Tandemin sürekli değişmesi, farklı oyuncularla oynamak kolay değil." ifadelerini kullandı.
"DERBİLERİ İYİ OYNADIK"
Derbileri iyi oynadıklarını belirten Günok, "Bugün hocamız yine Galatasaray maçındaki formatla oynamayı tercih etti. Masuaku'nun stoperde olması ve Emrecan'ın sol bekte oynaması, başta farklı düşünceler olmuş olabilir ama maça iyi hazırlandık. Bu sene derbileri iyi oynadık. Bugün de çok iyi mücadele ettik. Herkes çok iyi mücadele etti. Bizim bu sene hedefimiz üçüncü olmak. Sezon başından beri inişli-çıkışlı oyunlarımız oldu ama bu maçlarda hep iyi oynadık. Bugün de galip geldiğimiz için mutluyuz." dedi.
"DIŞARDAN BOZMAK İSTEYENLERİ DİNLEMEYİN"
Dışarıdan bozmak isteyenlerin olduğunu söyleyen Günok, "Özellikle ligin sonuna doğru gelirken, çoğu maçta zorlandığımız maçlar oldu. Biz de insanız bazen istediğimiz oyunu sergileyemiyoruz. Geçen sene de iyi bir oyunumuz yoktu, bu sene de zaman zaman yok ama ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Kulüp olarak sezon başlarında iyi başladığımız söylenebilir ama bir süre sonra geriye çektirilmek istediğimiz anlar da oluyor. Bu sene hedefimiz Avrupa Ligi. Ama gelecek yılın başından itibaren, taraftarımıza bir mesajım olacak. Zaten bizi dışarıdan durdurmak istiyorlar. Biz kendi sosyal medyamızla, kendi taraftarımızla önümüzdeki seneye çok iyi başlamalıyız. Bu sene de kalan tüm maçları kazanmalıyız. Taraftarımız kalan haftalarda bizi desteklemeye devam etsinler. Olan oldu bu sene. Seneye Avrupa Ligi'nde olmak istiyoruz. Gelecek yıl da daha güçlü olacağımız için, taraftarımızdan ricam, dışarıdan bizi bozmak isteyenleri dinlemeyip birlik oluştursunlar." ifadelerinin kullandı.
"TARAFTARIMIZA MESAJIM VAR"
Taraftarlardan destek bekleyen Günok, "Bu sezon bazı maçları iyi, bazı maçları kötü oynadık. Büyük maçları özellikle iyi oynadık. Bugün de iyi mücadele sergiledik. İnişli çıkışlı bir sezon oldu. Geçen sezon da hemen hemen böyleydi. Geçen senenin artısı kupa kazanmıştık. Beşiktaş olarak bu kadar inişli çıkışlı olmamalıyız. Bu sezon 3. olup Avrupa Ligi hedefimiz var. Avrupa Ligi yolunda önemli bir galibiyet oldu.
Önümüzdeki yıl için beklentilerimiz yüksek, şampiyonluk beklentimiz var. Bizim taraftarımızla bütünlüğü yaşamamız gerekiyor. İyi bir taraftarımız var, bizi iyi günde kötü günde destekliyor. Bazen bocaladığımız anlarda, dışarıdan zaten yeterince eleştiri ve bazen de haksız eleştiriler alıyoruz. Genç oyuncular çok etkileniyor. Kendi taraftarımızdan da ricam, bu sene sonuna kadar bizi desteklemeye devam etmeleri. Gelecek sezon da daha birlik ve bütünlük içinde kendi taraftarımızla dışarıdan gelecek eleştirilere kalkan olarak şampiyonluk yolunda bizi desteklemelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"HERKES ÇOK İYİDİ"
Defanstaki herkesin çok iyi oynadığını belirten Günok, "Maçtan önce 11'i görenler sürprizle karşılamış olabilir. Masuaku'nun yeri, Emrecan Terzi'nin çıkması... Beklentiler farklıydı belki dışarıdan ama hepsi çok iyi oynadılar. Herkes çok iyi mücadele etti. Maç sonunda yüksek toplarda herkes elinden geleni yaptı. Ben de her maç olduğu gibi elimden geleni yaptım. Güzel bir galibiyet oldu. İyi bir defans yaptık.
Kendim için söylemem doğru olmaz, genelleme yaparsak savunma tandeminin değişmesi takım ve kaleci için iyi bir şey değildir. Buna da ayak uydurmak zorundayız. Yapacak bir şey yok. Kimle oynarsam oynayayım elimden geleni yapacağım. Tandemin sürekli değişmesi, farklı oyuncularla oynamak kolay değil." ifadelerini kullandı.