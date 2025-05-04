Galatasaray'dan Icardi açıklaması!

Galatasaray, Arjantin basınında Mauro Icardi için çıkan haberleri yalanladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'dan Icardi açıklaması!
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04 Mayıs 2025 22:38
Galatasaray, Arjantin basınında Mauro Icardi için çıkan haberleri yalanladı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında bugün Arjantin basını kaynaklı ortaya atılan iddialar gerçek dışıdır.

Oyuncumuzun tedavi süreci, kulübümüz tarafından belirlenen program çerçevesinde devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BİR ADIM GERİDEN
ICARDI İÇİN O HABER

Arjantin merkezli Radio Mitre'nin haberine göre Icardi'nin, Türkiye defterini kapatarak Latin Amerika'ya dönmenin planlarını yaptığı öne sürülmüştü.

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