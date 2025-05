Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, derbide karşı karşıya geldi. Kadıköy'de Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla Beşiktaş oldu.Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 44. dakikada Gedson Fernandes attı.Beşiktaş'ta golü atan Gedson, 36. dakikada kullandığı penaltıda ise kaleci İrfan Can Eğribayat'ı geçemedi.Bu derbiden önce Süper Lig'deki son yenilgisini Beşiktaş derbisinde alan Fenerbahçe, yine siyah-beyazlılara kaybetti. Beşiktaş, ligde üste üste ikinci galibiyetini aldı.Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligde 75 puanda kaldı. Beşiktaş, 55 puana yükseldi.Süper Lig'in bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek.(83) Galatasaray - 32 maç(75) Fenerbahçe - 32 maç(55) Beşiktaş - 32 maçTrendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Gaziantep FK maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 3 değişiklik yaptı.Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Gaziantep FK maçında ilk 11'de görevlendirdiği Filip Kostic'i cezası nedeniyle oynatamazken, Yusuf Akçiçek ve İrfan Can Kahveci'yi yedeğe çekti.Portekizli teknik adam, bu isimlerin yerine Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür ve Sebastian Szymanski'yi yeniden 11'de değerlendirdi.Beşiktaş derbisinde kalede İrfan Can Eğribayat'ı oynatan Mourinho, savunma hattını Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar ve Mert Müldür'den oluşturdu. Orta alanda İsmail Yüksek, Fred Rodrigues ikilisini görevlendiren 62 yaşındaki çalıştırıcı, hücum hattında Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve Anderson Talisca'ya şans verdi. Mourinho, gol yollarında ise Youssef En-Nesyri'ye güvendi.Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Burak Kapacak, Levent Mercan, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Cenk Tosun ise yedek soyundu.Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür, Beşiktaş derbisinde yerini aldı.Sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan ve birkaç idmanda takımla çalışabilen Mert Müldür, derbide takımını yalnız bırakmadı.Mert, müsabakaya ilk 11'de başladı.Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 4 oyuncusundan yararlanamadı.Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Filip Kostic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin, derbi kadrosunda yer almadı.Fenerbahçe'nin deneyimli hücum oyuncusu Anderson Talisca, ilk kez eski takımına karşı mücadele etti.Ligde 2 sezon Beşiktaş formasını giyen ve etkili bir performans ortaya koyan Talisca, uzun bir aranın ardından Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'e döndü.Derbiye ilk 11'de başlayan Brezilyalı oyuncu, eski takımına karşı sarı-lacivertli formayla ilk kez rakip oldu.Fenerbahçe taraftarları, Beşiktaş derbisine büyük ilgi gösterdi.Maçtan saatler öncesinde stat civarında toplanan sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesinde de tezahüratlarla takımlarına destek oldu.Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde geniş güvenlik önemleri alındı.Stat civarındaki yollar trafiğe kapatılırken, içeri girişlerde taraftarların üzeri arandı.Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maça göre ilk 11'de iki değişikliğe gitti.Solskjaer, ligde Atakaş Hatayspor'u 5-1 yendikleri maçın ilk 11'ine göre iki değişiklik yaptı.Norveçli teknik adam, Hatayspor maçına ilk 11'de başlayan savunma oyuncusu Emirhan Topçu'nun yerine cezası sona eren Arthur Masuaku'yu görevlendirdi.İlk 11'de santrfor orijinli olmayan bir kadroyla sahaya çıkan siyah-beyazlı takımda Ciro Immobile yedek soyundu. Alex Oxlade-Chamberlain ise orta sahada forma giydi.Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Arthur Masuaku, Emrecan Terzi, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica, Mustafa Hekimoğlu ve Rafa Silva.Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Felix Uduokhai, Ciro Immobile, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç ve Necip Uysal yer aldı.Beşiktaş'ta kaptan Necip Uysal, 267 gün sonra maç kadrosunda kendine yer buldu.Sezon başında 24 Ağustos'ta sakatlık yaşayan tecrübeli savunmacı, o tarihten bu yana yeşil sahalardan uzak kalmıştı.Bir süredir takımla çalışmalarına devam eden 34 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tarafından 44 maç sonra Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer aldı.Necip, bu sezon yalnızca 11 Ağustos'ta ligin ilk haftasında oynanan Samsunspor maçında forma giymişti.Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynanan Konyaspor maçında sakatlanan defans oyuncusu Felix Uduokhai, yaklaşık 2 ay sonra kadroda yer aldı.Alman savunmacı, 15 Mart tarihinde Konya'da oynanan müsabakada sakatlanmış ve oyuncunun sağ ayak bileği tendonlarını sabitleyen bağ grubunda tam kat yırtık ve tendon grubunda pozisyon kaybı tespit edilmişti.Bireysel çalışmalarını sürdüren Uduokhai, bu hafta yapılan idmanlarda takımla çalışmaya başlamıştı.Fenerbahçe derbisinin esame listesinde kendine yer bulan Uduokhai, görev verilmesi durumunda 51 gün sonra forma giyecek.Beşiktaş'ta sarı kart cezasını tamamlayan sol bek Arthur Masuaku, Fenerbahçe derbisinde stoperde görev aldı.Norveçli teknik direktör, sakatlığı süren savunma oyuncusu Emirhan Topçu'nun yokluğunda Demokratik Kongolu oyuncuyu stoper mevkisinde görevlendirdi.Siyah-beyazlı takımda sol bekte ise genç oyuncu Emrecan Terzi forma giydi.Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Salih Uçan, sakatlığı nedeniyle derbi maçın kadrosunda yer almadı.Tecrübeli futbolcu, dün yapılan çalışmada alt adalesinde ağrı hissetti.Salih, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 28 müsabakada 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.Beşiktaş'ta sol bek Emrecan Terzi, ilk derbisine Fenerbahçe karşısında çıktı.Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tarafından derbi maçta ilk 11'de görevlendirilen 21 yaşındaki oyuncu, kariyerinin ilk derbisini sarı-lacivertli ekibe karşı oynadı.Bu sezonki ilk maçına geçen hafta oynanan Hatayspor müsabakasında çıkan genç futbolcu, karşılaşmada 1 asist yapmıştı.Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekibin taraftarları, Ülker Stadı'nda takımlarını yalnız bırakmadı.Karşılaşmadan önce tribündeki yerini alan yaklaşık 2 bin 100 Beşiktaşlı taraftar, müsabakadan önce takımlarına tezahüratlarla destekte bulundu.Beşiktaş derbisinde taraftarının desteğini arkasına alan Fenerbahçe, derbiye baskılı başlamak istedi ancak sarı-lacivertliler, mücadelenin ilk dakikalarında rakip kalede tehlikeli atak yaratamadı.Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, 13. dakikada rakip kaleyi yokladı. Masuaku, bu dakikada serbest vuruş organizasyonundan sonra kaleyi düşündü. Demokratik Kongolu oyuncunun vuruşu az farkla yandan dışarıya gitti.Fenerbahçe, 26. dakikada etkili geldi. Bu dakikada Oğuz Aydın'ın sağdan ortasında Talisca'nın kafa vuruşunu kaleci Mert Günok kurtardı.Beşiktaş, derbide 34. dakikada penaltı kazandı. Beşiktaş'ın sağdan kullandığı kornerde İrfan Can Eğribayat, kalesini terk etti ancak topa dokunamadı. Bu top Talisca'dan geri döndü. Beşiktaşlı oyuncular, penaltı itirazında bulundu. Hakem Yasin Kol, Talisca'nın elle oynadığını işaret ederek penaltı noktasını gösterdi.Beşiktaş'ta penaltıda topun başına Gedson Fernandes geldi. Portekizli futbolcu, 36. dakikada kullandığı penaltıda kaleci İrfan Can'ı geçemedi.Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe, 37. dakikada bir pozisyonda penaltı bekledi.Savunmanın arkasına gönderilen Youssef En-Nesyri, topa yetişmek isterken Mert Günok ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı.Fenerbahçeli futbolcular, bu pozisyonda hakem Yasin Kol'a penaltı itirazında bulundu. Hakem Yasin Kol, oyunun devam etmesini istedi.Fenerbahçe'de itirazlarına devam eden Çağlar Söyüncü, sarı kart gördü. Milli futbolcu, bu sarı kartla cezalı duruma düştü. Çağlar Söyüncü, gelecek hafta Başakşehir maçında forma giyemeyecek.Beşiktaş, karşılaşmanın 44. dakikasında öne geçti. Bu dakikada sol kanatta topla buluşan Masuaku, ters kanada topu gönderdi. Mert Müldür, araya girdi ve topu kalecisi İrfan Can'a kazandırmak istedi. Ancak Mert Müldür'ün bu pası kısa kaldı ve araya Gedson Fernandes girdi. 36'da penaltı kaçıran Gedson, bu pozisyonda topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş, derbide 1-0 öne geçti.Fenerbahçe tribünleri, Beşiktaş'ın golünün ardından, "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.Beşiktaş, Gedson Fernandes'in golüyle Fenerbahçe derbisinde ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ikinci yarının başında oyuna hamleyle başladı. Fenerbahçe'de Dusan Tadic, ikinci yarıya başladı. Sarı-lacivertlilerde kenara gelen isim Sebastian Szymanski oldu.Fenerbahçe, ikinci yarıdaki değişikliğe rağmen Beşiktaş karşısında istediği net pozisyonları bulamadı. Sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca'nın bu dakikalardaki şut denemeleri dikkat çekti.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 59. dakikada ise Edin Dzeko ve Alexander Djiku'yu oyuna sürdü. Fenerbahçe'de bu dakikalarda kenara gelen isimler Çağlar Söyüncü ve Bright-Osayi Samuel oldu.Fenerbahçe'de Anderson Talisca, 74. dakikada bu kez serbest vuruştan şansını denedi. Brezilyalı futbolcunun vuruşunda kaleci Mert Günok, iyi bir kurtarışa imza atarak gole izin vermedi.Beşiktaş file bekçisi Mert Günok, 79. dakikada zaman geçirdiği gerekçesiyle sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Mert, gelecek hafta Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti.13. dakikada maçtaki ilk tehlikeli pozisyon yaşandı. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Rashica'nın dokunduğu meşin yuvarlağa Masuaku çok sert vurdu, top az farkla direğin yanından dışarı çıktı.26. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, kale sahasına hareketlenen Talisca'ya ortaladı. Brezilyalı futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşunda, kaleci Mert Günok gole engel oldu.34. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sağdan kazanılan kornerde Masuaku kale sahası içine ortaladı. Bu pozisyonda Mustafa Hekimoğlu'ndan önce topa Talisca müdahale ederken, hakem Yasin Kol, Brezilyalı oyuncunun elle oynadığını belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. 36'ncı dakikada penaltıda topun başına Gedson Fernandes geldi. Portekizli futbolcunun yerden vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi.Müsabakanın ilk yarısını Beşiktaş 1-0 önde tamamladı.