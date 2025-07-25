Galatasaray'da stopere iki isim!

Transferde büyük düşünen Galatasaray, şimdi de stoper hattını önemli bir hamleyle güçlendirmek istiyor.. Leroy Sane transferi ile tüm dünyada ses getiren sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'i de açıklamaya hazırlanıyor.
ÖNCE KALECİ SONRA STOPER
Bu isimlerin ardından yıldız bir kaleciyi de kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, şimdi de savunmaya öncelik vermiş durumda. Zaman zaman üçlü savunma oynamayı düşünen teknik direktör Okan Buruk, ayrıca Abdülkerim ile forma rekabetine girecek hatta formayı alacak birini istiyor.
TANIDIK BİR İSİM
Sarı-kırmızılılarda, iki futbolcunun ismi ön plana çıktı. Aslan, Sanchez'in yanına Monaco'dan Wilfred Singo ya da Bayern Münih'ten Kim Min-jae'yi transfer etmek istiyor.
SİNGO İÇİN YÜKSEK BONSERVİS
İlk olarak Monaco forması giyen 25 yaşındaki stoper Wilfred Singo için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Fildişili oyuncunun durumunu sordu.
Fransız ekibinin talep ettiği yüksek bonservis bedelini aşağıya çekmeye çalışan sarı-kırmızılılar, Bayern Münih forması giyen Kim Min-jae için de nabız yokluyor.
Güney Koreli oyuncuyu kiralık olarak renklerine katmak isteyen yönetim iki isimden hangisi şartlara uyarsa ona göre hareket edecek.
ÖNCE KALECİ SONRA STOPER
Bu isimlerin ardından yıldız bir kaleciyi de kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, şimdi de savunmaya öncelik vermiş durumda. Zaman zaman üçlü savunma oynamayı düşünen teknik direktör Okan Buruk, ayrıca Abdülkerim ile forma rekabetine girecek hatta formayı alacak birini istiyor.
TANIDIK BİR İSİM
Sarı-kırmızılılarda, iki futbolcunun ismi ön plana çıktı. Aslan, Sanchez'in yanına Monaco'dan Wilfred Singo ya da Bayern Münih'ten Kim Min-jae'yi transfer etmek istiyor.
SİNGO İÇİN YÜKSEK BONSERVİS
İlk olarak Monaco forması giyen 25 yaşındaki stoper Wilfred Singo için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Fildişili oyuncunun durumunu sordu.
Fransız ekibinin talep ettiği yüksek bonservis bedelini aşağıya çekmeye çalışan sarı-kırmızılılar, Bayern Münih forması giyen Kim Min-jae için de nabız yokluyor.
Güney Koreli oyuncuyu kiralık olarak renklerine katmak isteyen yönetim iki isimden hangisi şartlara uyarsa ona göre hareket edecek.