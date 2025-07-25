25 Temmuz
Royal Antwerp-Union St.Gilloise
21:45
25 Temmuz
FC Zürich-Sion
21:30
25 Temmuz
AGF-Randers FC
20:00
25 Temmuz
Fredrikstad-Stroemsgodset
20:00
25 Temmuz
Cracovia-Termalica Nieciecza
19:00
25 Temmuz
Arka Gdynia-Radomiak Radom
21:30
25 Temmuz
Cork City-Sligo Rovers
21:45
25 Temmuz
Galway United FC-Waterford FC
21:45
25 Temmuz
Derry City-Bohemian FC
21:45
25 Temmuz
FC Köln-Leicester City
18:00
25 Temmuz
Saint-Etienne-Paris FC
20:00
25 Temmuz
ADO Den Haag-Norwich City
20:00
25 Temmuz
Motherwell-Hertha Berlin
21:00
25 Temmuz
Sporting CP-Villarreal
21:30

Galatasaray'da stopere iki isim!

Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir takım kurmak isteyen Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Osimhen transferini açıklamaya hazırlanan sarı kırmızılıların stoper için de hamle yapması bekleniyor.

calendar 25 Temmuz 2025 09:27
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da stopere iki isim!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Transferde büyük düşünen Galatasaray, şimdi de stoper hattını önemli bir hamleyle güçlendirmek istiyor.. Leroy Sane transferi ile tüm dünyada ses getiren sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'i de açıklamaya hazırlanıyor.

ÖNCE KALECİ SONRA STOPER

Bu isimlerin ardından yıldız bir kaleciyi de kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, şimdi de savunmaya öncelik vermiş durumda. Zaman zaman üçlü savunma oynamayı düşünen teknik direktör Okan Buruk, ayrıca Abdülkerim ile forma rekabetine girecek hatta formayı alacak birini istiyor.

TANIDIK BİR İSİM


Sarı-kırmızılılarda, iki futbolcunun ismi ön plana çıktı. Aslan, Sanchez'in yanına Monaco'dan Wilfred Singo ya da Bayern Münih'ten Kim Min-jae'yi transfer etmek istiyor.

SİNGO İÇİN YÜKSEK BONSERVİS

İlk olarak Monaco forması giyen 25 yaşındaki stoper Wilfred Singo için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Fildişili oyuncunun durumunu sordu.
Fransız ekibinin talep ettiği yüksek bonservis bedelini aşağıya çekmeye çalışan sarı-kırmızılılar, Bayern Münih forması giyen Kim Min-jae için de nabız yokluyor.

Güney Koreli oyuncuyu kiralık olarak renklerine katmak isteyen yönetim iki isimden hangisi şartlara uyarsa ona göre hareket edecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.