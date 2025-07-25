Galatasaray, Donnarumma'ya teklif yapacak!





TEKLİF YAPILACAK



İddialara göre Galatasaray PSG kalecisi Gianluigi Donnarumma'ya teklif yapmaya hazırlanıyor



Kaleci transferi için düğmeye basan Galatasaray 'da yıldız bir isim gündeme geldi.İddialara göre Galatasaray PSG kalecisi Gianluigi Donnarumma'ya teklif yapmaya hazırlanıyor

SÖZLEŞMESİ SENEYE BİTİYOR



