Galatasaray, Donnarumma'ya teklif yapacak!

Kaleci transferi için düğmeye basan Galatasaray'da yıldız bir isim gündeme geldi.
TEKLİF YAPILACAK
İddialara göre Galatasaray PSG kalecisi Gianluigi Donnarumma'ya teklif yapmaya hazırlanıyor
TEKLİF YAPILACAK
İddialara göre Galatasaray PSG kalecisi Gianluigi Donnarumma'ya teklif yapmaya hazırlanıyor
SÖZLEŞMESİ SENEYE BİTİYOR
Donnarumma'nın Paris Saint Germain ile olan sözleşmesi 2026'nın Haziran ayında sona eriyor.
PSG, yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan ve 1 yıl sözleşmesi kalan Gianluigi Donnarumma'yı bu yaz satma ve yerine Lille'den Lucas Chevalier'i transfer etme kararı aldı.
PSG, yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan ve 1 yıl sözleşmesi kalan Gianluigi Donnarumma'yı bu yaz satma ve yerine Lille'den Lucas Chevalier'i transfer etme kararı aldı.