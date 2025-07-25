25 Temmuz
Royal Antwerp-Union St.Gilloise
21:45
25 Temmuz
FC Zürich-Sion
21:30
25 Temmuz
AGF-Randers FC
20:00
25 Temmuz
Fredrikstad-Stroemsgodset
20:00
25 Temmuz
Cracovia-Termalica Nieciecza
19:00
25 Temmuz
Arka Gdynia-Radomiak Radom
21:30
25 Temmuz
Cork City-Sligo Rovers
21:45
25 Temmuz
Galway United FC-Waterford FC
21:45
25 Temmuz
Derry City-Bohemian FC
21:45
25 Temmuz
FC Köln-Leicester City
18:00
25 Temmuz
Saint-Etienne-Paris FC
20:00
25 Temmuz
ADO Den Haag-Norwich City
20:00
25 Temmuz
Motherwell-Hertha Berlin
21:00
25 Temmuz
Sporting CP-Villarreal
21:30

Galatasaray, Donnarumma'ya teklif yapacak!

Galatasaray, kaleci transferi için gündemine PSG kalecisi Gianluigi Donnarumma'yı aldı.

calendar 25 Temmuz 2025 14:15 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2025 14:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Donnarumma'ya teklif yapacak!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Kaleci transferi için düğmeye basan Galatasaray'da yıldız bir isim gündeme geldi.

TEKLİF YAPILACAK

İddialara göre Galatasaray PSG kalecisi Gianluigi Donnarumma'ya teklif yapmaya hazırlanıyor

SÖZLEŞMESİ SENEYE BİTİYOR 

Donnarumma'nın Paris Saint Germain ile olan sözleşmesi 2026'nın Haziran ayında sona eriyor.


PSG, yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan ve 1 yıl sözleşmesi kalan Gianluigi Donnarumma'yı bu yaz satma ve yerine Lille'den Lucas Chevalier'i transfer etme kararı aldı.
 
 
 
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.