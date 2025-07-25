Bleacher Report'tan Jake Fischer'ın aktardığına göre, sınırlı serbest oyuncu konumundaki Cam Thomas için NBA yaz dönemi yavaşlarken belirgin bir ilgi oluşmadı. Bu durumda oyuncunun Brooklyn Nets'e geri dönmesi kuvvetle muhtemel görünüyor.Fischer, Nets'in şu ana kadar yalnızca iki yıllık ve ikinci yılında takım opsiyonu bulunan bir teklif sunduğunu, bu teklifin yaklaşık 14 milyon dolarlık mid-level exception seviyesinde olduğunu belirtti. Ancak Thomas'ın beklentisi bunun çok üzerinde: Yılda 25 milyon dolar civarında, toplamda 100 milyon dolar değerinde dört yıllık bir kontrat istiyor.Bu büyük fark nedeniyle Fischer, Thomas'ın kalan sınırlı serbest oyuncular arasında "nitelikli teklif" (qualifying offer) alması en muhtemel isim olduğunu ifade etti.Thomas kendisini üst düzey bir skorer ve oyun kurucu olarak görüyor ve diğer başlangıç seviyesindeki oyuncularla benzer ücret beklentisinde. Ancak Fischer, şu ana kadar bu seviyeye yakın bir teklifin dahi gelmediğini vurguladı.Jonathan Kuminga ile benzer bir sözleşme belirsizliği yaşayan Thomas için Detroit Pistons iddiaları ortaya atılsa da Fischer, Brooklyn'in hâlâ en olası seçenek olduğunu ve şu an başka ciddi talip olmadığını söyledi.Bu yaz sınırlı serbest oyuncu piyasasında 1 Temmuz sonrası hızlı başlayan hareketlilik, ilerleyen süreçte ciddi şekilde yavaşladı. Pek çok isim gibi Thomas da hâlâ uzun vadeli bir sözleşme bulabilmiş değil.Fischer'a göre, Nets'in temkinli yaklaşımının arkasında hem maaş sınırı hem de kolektif sözleşmedeki takas kurallarının yarattığı esneklik eksikliği bulunuyor. Takımlar, mid-level seviyesinin üzerinde ödeme yapacakları oyuncu sayısını dikkatle planlıyor.