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Lonnie Walker IV, Maccabi Tel Aviv ile anlaştı

NBA muhabiri Marc Stein'in haberine göre, Lonnie Walker IV kariyerine Avrupa'da devam etme kararı alarak Turkish Airlines EuroLeague'in köklü kulüplerinden Maccabi Tel Aviv ile sözleşme imzaladı.

calendar 25 Temmuz 2025 13:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Lonnie Walker IV, Maccabi Tel Aviv ile anlaştı
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NBA muhabiri Marc Stein'in haberine göre, Lonnie Walker IV kariyerine Avrupa'da devam etme kararı alarak Turkish Airlines EuroLeague'in köklü kulüplerinden Maccabi Tel Aviv ile sözleşme imzaladı.

Walker'ın menajeri George S. Langberg (GSL Sports Group), transferi doğrularken, sözleşmede 1 Ağustos'a kadar geçerli bir NBA çıkış maddesi bulunduğunu belirtti.

26 yaşındaki skorer guard, geçtiğimiz sezonu Philadelphia 76ers formasıyla tamamladı. 20 maçta görev yapan Walker, maç başına 12.4 sayı, 3.2 ribaund ve 2.5 asist ortalamaları yakaladı. NBA'e dönmeden önce Zalgiris Kaunas forması giyen Walker, Avrupa'daki performansıyla dikkat çekmişti.


Maccabi Tel Aviv'in bu transferde yalnız değildi. EuroLeague'in yeni ekiplerinden Hapoel Tel Aviv de Walker'ı kadrosuna katmak istiyordu ancak oyuncunun tercihi sarı-mavililerden yana oldu.

2024–25 sezonuna Boston Celtics ile başlayan Walker, normal sezon başlamadan önce serbest bırakılmıştı. Ardından Ekim 2024'te Zalgiris ile sözleşme imzalayan oyuncu, 19 EuroLeague maçında 13.6 sayı ve 3.2 ribaund ortalamaları yakalarken, Şubat 2025'te King Mindaugas Kupası'nı kazanan kadronun da önemli bir parçasıydı.

Walker, EuroLeague'de iki sayılık atışlarda %45.2, üçlüklerde ise %33.1 isabet oranı tutturdu. Bu çok yönlü hücum performansı, onu Avrupa transfer pazarında önemli bir hedef haline getirdi.

Maccabi'nin, Walker'ı kanatta lider skor opsiyonu olarak kullanması bekleniyor. Kulüp, geçen sezon EuroLeague'de play-off oynayan kadrosunu yeniden yapılandırma sürecinde.

NBA'de bugüne kadar Spurs, Lakers, Nets ve Sixers formaları giyen Walker, 342 maçta 10.0 sayı ve 2.3 ribaund ortalamaları yakaladı. Şubat 2025'te Sixers ile NBA'e dönse de şimdi yeniden Avrupa yolculuğuna çıkıyor. Sözleşmesindeki çıkış maddesi sayesinde, 1 Ağustos'a kadar bir NBA takımı ilgi gösterirse geri dönüş ihtimali hâlâ masada.

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