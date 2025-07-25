Sterling'in yeni rotası Fulham

İngiltere Ligi'nde transfer sezonu son hız devam ediyor.



Yaşanan son gelişmelerden biri ise Raheem Sterling'e Fulham ilgisi.



Telegraph'ın haberine göre İngiliz futbolcu, mutsuz olduğu Chelsea'den ayrılıp

Fulham'a kiralık olarak gitmek istiyor.



Edinilen bilgilere göre hücum hattını geliştirmek isteyen Fulham teknik direktörü Marco Silva da transfere olumlu bakıyor.



GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezonu Arsenal'de kiralık geçiren Sterling, 28 maça çıktı ve 1 gol 5 asistlik katkıda bulundu.



