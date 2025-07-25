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Shaq: "Gobert HoF seçilirse, törende elbise giyerim"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, 'The BIG Podcast'te Rudy Gobert hakkında sarf ettiği sözlerle bir kez daha gündeme oturdu.

calendar 25 Temmuz 2025 11:40
Haber: Sporx.com dış haberler
Shaq: 'Gobert HoF seçilirse, törende elbise giyerim'
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NBA efsanesi Shaquille O'Neal, 'The BIG Podcast'te Minnesota Timberwolves pivotu Rudy Gobert hakkında sarf ettiği sözlerle bir kez daha gündeme oturdu.

O'Neal, Gobert'i hedef alarak hem kontratını hem oyun tarzını hem de Hall of Fame adaylığını acımasızca eleştirdi.

"Rudy Gobert'ten nefret ediyorum. 250 milyon dolar kazanıyor ama bunu hak etmiyor. Bu kadar para alıyorsan, hakkını veren bir pivot gibi oyna," diyen O'Neal, Gobert'in Hall of Fame'e seçilmesi hâlinde törene kadın elbisesiyle katılacağını söyledi:


"Eğer Hall of Fame'e girerse, bu elbiseyle o törene katılırım."

Shaq, modern uzunlara sık sık sert eleştiriler getiriyor, ancak Gobert bu eleştirilerin en sık hedefi haline geldi. Özellikle fiziksel oyun eksikliği ve 'zarif' tarzı, Shaq'ın 'boyalı alanda zorbalık' anlayışıyla ters düşüyor.

"Gidip birkaç kişiyi yere ser. Denver'daki o beyaz çocuğun (Nikola Jokic) üstünden smaç vurmasına izin verme," diyen Shaq, Gobert'in mücadele sertliğini yeterli bulmadığını vurguladı.

Gobert, 3 kez All-Star seçilmiş ve 4 kez Yılın Savunmacısı ödülünü kazanmış olsa da Shaq'a göre, bir uzun oyuncunun NBA tarihindeki yerini sağlamlaştırması için daha dominant bir varlık göstermesi şart.

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