NBA efsanesi Shaquille O'Neal, 'The BIG Podcast'te Minnesota Timberwolves pivotu Rudy Gobert hakkında sarf ettiği sözlerle bir kez daha gündeme oturdu.O'Neal, Gobert'i hedef alarak hem kontratını hem oyun tarzını hem de Hall of Fame adaylığını acımasızca eleştirdi.diyen O'Neal, Gobert'in Hall of Fame'e seçilmesi hâlinde törene kadın elbisesiyle katılacağını söyledi:Shaq, modern uzunlara sık sık sert eleştiriler getiriyor, ancak Gobert bu eleştirilerin en sık hedefi haline geldi. Özellikle fiziksel oyun eksikliği ve 'zarif' tarzı, Shaq'ın 'boyalı alanda zorbalık' anlayışıyla ters düşüyor.diyen Shaq, Gobert'in mücadele sertliğini yeterli bulmadığını vurguladı.Gobert, 3 kez All-Star seçilmiş ve 4 kez Yılın Savunmacısı ödülünü kazanmış olsa da Shaq'a göre, bir uzun oyuncunun NBA tarihindeki yerini sağlamlaştırması için daha dominant bir varlık göstermesi şart.