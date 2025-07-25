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Milli yüzücü Kaan Efe Kaya, rekor için hazırlanıyor!

Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli yüzücü Kaan Efe Kaya, 2026'da İtalya'nın Taranto şehrinde düzenlenecek Akdeniz Oyunları'nda rekor kırmaya hazırlanıyor.

calendar 25 Temmuz 2025 11:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli yüzücü Kaan Efe Kaya, rekor için hazırlanıyor!
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Polonya'da düzenlenen 2025 CMAS Havuz Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli yüzücü Kaan Efe Kaya, 2026'da İtalya'nın Taranto şehrinde düzenlenecek Akdeniz Oyunları'nda rekor kırmaya hazırlanıyor.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencisi ve milli sporcu Kaan Efe Kaya, çocuk yaşlarda diz kapağındaki çatlak nedeniyle doktorunun yönlendirmesiyle başladığı yüzme kariyerinde, önemli başarılar elde etti.

Son olarak Polonya'daki 2025 CMAS Havuz Avrupa Şampiyonası'nda 400 metre çift palette altın, 200 metre çift palette ise gümüş madalya kazanan Kaan Efe'nin yeni hedefi, 2026 Akdeniz Oyunları'nda zirveye rekorla ulaşmak.


"Uluslararası rekorlar hedefliyoruz"

Kaan Efe Kaya, AA muhabirine, altın madalya kazanmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını belirtti.

Madalya töreninde okunan İstiklal Marşı'nın kendisini duygulandırdığını ifade eden Kaan Efe, "Bununla yetinmeyeceğiz, hedefimde gelecek yıl Akdeniz Oyunları ve sonrasında Dünya Şampiyonası var. Bu yarışmalarda madalya ve uluslararası rekorlar hedefliyoruz." dedi.

Milli yüzücü, Türkiye'de yüzme sporunun giderek yaygınlaştığını dile getirerek, "Bu branş yeni yeni yükselmeye başlıyor, bizler de öncüsü olmaya çalışıyoruz. Uluslararası arenada bilinen sporculardan birisiyiz. Bunu devam ettirmek için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

"Dünya rekoru için çalışacağız"

Antrenör Ali Göz de sporcusuyla gurur duyduğunu söyledi.

Kaan Efe'nin azimli ve hedefe odaklı bir sporcu olduğunu vurgulayan Göz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bizim için gurur kaynağı. Bu başarının devamının gelmesini istiyoruz. Gaziantep olarak 2016'da ilk madalyamızı almıştık, bugün madalya almaya hala devam ediyoruz. Gaziantep'te antrenmanlarımıza devam edeceğiz ve daha büyük hedefler koyarak, gelecekteki yarışmalarda dünya rekoru için çalışacağız."

Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fikret Alıncak ise üniversite olarak gençleri, sporcuları desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

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