Göztepe evinde Antalyaspor'u ağırlayacak

Süper Lig'de 2025-26 sezonun hazırlıklarını sürdüren Göztepe, taraftarıyla hasret giderecek.



Sarı-kırmızılılar yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın özel maçta Süper Lig'deki rakibi Antalyaspor'la evinde karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Sezon öncesi önemli bir prova gerçekleştirecek Göztepe'de yeni transferler sağ bek Arda Okan, stoper Godoi, orta saha Rhaldney, sol kanat Cherni, golcüler Sabra ve Janderson ilk kez taraftarın karşısına çıkacak.



Göztepe'de transferin en gözde oyunsu olan Brezilyalı golcü Romulo Cardoso ise olası bir satış durumuna göre maçta riske edilmeyecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori bin 250, 2'nci kategori bin, 3'üncü kategori 500, 4'üncü kategori 400, 5'inci ve 6'ncı kategori ile misafir tribünü 200 TL olarak belirlendi. Göztepe'nin yeni formaları da ilk kez taraftarın beğenisine sunulacak.



