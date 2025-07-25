Golden State Warriors, tecrübeli şutör Seth Curry ile ilgileniyor. ESPN'den Anthony Slater'ın haberine göre, taraflar arasında karşılıklı bir ilgi söz konusu.Seth Curry, geçtiğimiz sezonu Charlotte Hornets'ta geçirdi ve 68 maçta 6.5 sayı, 1.7 ribaund ortalamalarıyla oynadı. Üç sayı çizgisinin gerisinden %45.6 isabet oranı yakalayarak, bench katkısı için önemli bir isim olduğunu gösterdi.2013'te Duke Üniversitesi'nden draft edilmeden lige adım atan Curry, ilk NBA ön sezonunu Warriors ile geçirmiş ancak o dönem takımda süre alamamıştı.Ağustos ayında 35 yaşına girecek olan Curry, kariyerinde farklı takımlarda istikrarlı bir dış şut tehdidi olarak dikkat çekti. Warriors'ın hedefi, onu rotasyonda şut katkısı verecek bir veteran olarak kadroya katmak.