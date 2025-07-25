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Haliburton'ın sakatlığı sonrası Pacers'a 14 milyon dolarlık istisna

Indiana Pacers, yıldız oyun kurucusu Tyrese Haliburton'ın aşil sakatlığı nedeniyle 2025–26 sezonunu tamamen kaçıracak olmasının ardından, 14.1 milyon dolarlık "disabled player exception" (DPE) aldı.

calendar 25 Temmuz 2025 13:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Haliburton'ın sakatlığı sonrası Pacers'a 14 milyon dolarlık istisna
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Indiana Pacers, yıldız oyun kurucusu Tyrese Haliburton'ın aşil sakatlığı nedeniyle 2025–26 sezonunu tamamen kaçıracak olmasının ardından, 14.1 milyon dolarlık "disabled player exception" (DPE) aldı.

Takımın genel menajeri Chad Buchanan, bu bilgiyi "Setting The Pace" podcast'inde doğruladı.

Bu istisna, Pacers'ın tek yıllık sözleşmeli bir oyuncuyu imzalaması veya takas etmesi için ek harcama imkânı sunuyor, ancak kadroya yeni bir oyuncu ekleme hakkı tanımıyor.


Buchanan, DPE'nin tamamının kullanılması hâlinde lüks vergisi sınırına girileceğini, fakat "doğru oyuncu bulunursa bu riski göze alabileceklerini" ifade etti.

Pacers şu anda vergi sınırının yaklaşık 6 milyon dolar altında ve 14.1 milyon dolarlık mid-level exception hakkını da elinde bulunduruyor. Bu esneklik sayesinde farklı pozisyonlara yatırım yapma şansı doğuyor.

Buchanan, Haliburton'ın yokluğunda doğrudan bir oyun kurucu transferi yapılmadığını belirtti ve genç oyuncular RayJ Dennis, Kam Jones ve Quenton Jackson'ın da Andrew Nembhard ve T.J. McConnell'ın arkasında hazır beklediğini vurguladı.

DPE, 10 Mart 2026 tarihine kadar kullanılabilecek.

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