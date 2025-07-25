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Shake Milton, Partizan'a imza attı

NBA'de yedi sezon geçirdikten sonra Avrupa'ya yönelen Shake Milton, EuroLeague ekiplerinden Partizan Belgrad ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

calendar 25 Temmuz 2025 13:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Shake Milton, Partizan'a imza attı
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NBA'de yedi sezon geçirdikten sonra Avrupa'ya yönelen Shake Milton, EuroLeague ekiplerinden Partizan Belgrad ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Sırp kulübü transferi Perşembe gecesi resmen duyurdu.

28 yaşındaki guard, son olarak Los Angeles Lakers forması giymişti. Ancak maaş bütçesinde yer açmak adına Marcus Smart'ın transferi öncesi serbest bırakılmıştı.


Milton, Lakers'ta 30 maçta ortalama 3.9 sayı, 1.8 ribaund ve 1.3 asist ile oynadı. Sezonun ilk bölümünde ise Brooklyn Nets formasıyla 27 maça çıkmış ve maç başına 7.4 sayı, 2.3 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.

NBA kariyerinde toplam 359 normal sezon maçına çıkan Milton, 8.1 sayı, 2.2 ribaund ve 2.4 asist ortalamaları yakaladı. Ayrıca 40 play-off maçında görev aldı ve 2020 yılında Clippers karşısında 39 sayılık performansla dikkat çekmişti.

Yeni takımında eski SMU takım arkadaşı Sterling Brown ile birlikte oynayacak olan Milton, ilk EuroLeague deneyimini Partizan formasıyla yaşayacak. Sırp temsilcisi, geçen sezonki play-off dışı kalmanın ardından kadrosunu baştan aşağı yenileyerek 2025–26 sezonuna iddialı girmeyi hedefliyor.

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