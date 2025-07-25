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Kuminga, Warriors'ın teklifini reddetti; Kings ve Suns'la görüşüyor

Golden State Warriors'ın kısıtlı serbest oyuncusu Jonathan Kuminga, kulüpten gelen son kontrat teklifini reddetti.

calendar 25 Temmuz 2025 11:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Kuminga, Warriors'ın teklifini reddetti; Kings ve Suns'la görüşüyor
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Golden State Warriors'ın kısıtlı serbest oyuncusu Jonathan Kuminga, kulüpten gelen son kontrat teklifini reddetti.

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, genç oyuncu menajeri aracılığıyla Sacramento Kings ve Phoenix Suns ile takas görüşmeleri yürütüyor.

Miami'de bireysel antrenman yapan Kuminga, ESPN'e yaptığı açıklamada Warriors'tan gelen tekliflerin kendisine cazip gelmediğini belirtti. Bu çıkmaz, Warriors'ın yaz dönemindeki diğer hamlelerini de durdurmuş durumda. Şu anda yaz döneminde herhangi bir transfer yapmamış tek NBA takımı Warriors.


Warriors, Kuminga'nın takasında genç ve potansiyelli bir oyuncu ile bir adet birinci tur draft hakkı talep ediyor. Aynı zamanda kötü kontratları kadrosuna dahil etmeye sıcak bakmıyor. Bu durum, takas sürecini karmaşık hâle getiriyor.

Kuminga, daha düzenli bir ilk beş rolü ve takım içinde daha fazla sorumluluk arayışında. Suns ve Kings, bu doğrultuda oyuncuya genişletilmiş roller teklif etti.

Geçtiğimiz sezon play-in serisinin ilk turunda Houston karşısında hiç süre alamayan Kuminga, Minnesota serisindeki son dört maçta sırasıyla 18, 30, 23 ve 26 sayı üreterek dikkat çekmişti. Bu tutarsızlıklar, rol konusundaki hayal kırıklığını artırmış görünüyor.

Kuminga, 1 Ekim'e kadar Warriors'ın sunduğu 1 yıllık, 7.9 milyon dolarlık yeterlilik teklifini kabul etme hakkına sahip. Bu teklifi kabul etmesi hâlinde, oyuncuya sezon boyunca takas edilmemesini sağlayan sözleşmesel bir koruma sağlanmış olacak.

Takımın başantrenörü Steve Kerr ise süreci onarmaya çalışan isimlerin başında geliyor. Kerr, Kuminga'ya gelecek sezonun rotasyonunda önemli bir yer vaat etti. Özellikle yaşlanan Curry (37) ve Butler (35) dinlenirken, Kuminga'nın skor katkısına ihtiyaç duyulacağı belirtiliyor.

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