Galatasaray, şampiyonluk modunu açtı, maçlara da istatistiklere de damga vurdu!
Sezonun bitimine 4 hafta kala liderliğini sürdüren Galatasaray, 'Mayıslar bizimdir' mottosunun da hakkını verdi. Sarı kırmızılı takım oynadığı son 4 resmî maçta vites yükseltti. Cimbom ligde Bodrumspor, Konyaspor ve Sivasspor'a kupada Konya'ya karşı oynadığı maçlarda rakip kaleye 41'i isabetli toplam 95 şut çekti.
LEMİNA TOPARLADI
162 defa rakip ceza sahasında topla buluşma rakamına ulaşan Galatasaray, 11.57 (xg) gol beklentisine ulaştı. Rakip filelere tam 16 gol atan sarı kırmızılılar kalesinde ise sadece 3 gol gördü. Mario Lemina'nın gelişiyle birlikte takım savunmasını düzelten ve orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile goller bulmaya başlayan Galatasaray, Süper Lig'de en az gol yiyen takım (31) ünvanını da elde etti.
Sezonun bitimine 4 hafta kala liderliğini sürdüren Galatasaray, 'Mayıslar bizimdir' mottosunun da hakkını verdi. Sarı kırmızılı takım oynadığı son 4 resmî maçta vites yükseltti. Cimbom ligde Bodrumspor, Konyaspor ve Sivasspor'a kupada Konya'ya karşı oynadığı maçlarda rakip kaleye 41'i isabetli toplam 95 şut çekti.
LEMİNA TOPARLADI
162 defa rakip ceza sahasında topla buluşma rakamına ulaşan Galatasaray, 11.57 (xg) gol beklentisine ulaştı. Rakip filelere tam 16 gol atan sarı kırmızılılar kalesinde ise sadece 3 gol gördü. Mario Lemina'nın gelişiyle birlikte takım savunmasını düzelten ve orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile goller bulmaya başlayan Galatasaray, Süper Lig'de en az gol yiyen takım (31) ünvanını da elde etti.