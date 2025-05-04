Fenerbahçe'de seri sonu!

Beşiktaş'a 1-0'lık skorla kaybeden Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki 17 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Sarı-lacivertli takım, ligin ilk yarısında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olduktan sonraki 17 müsabakasında yenilgi yaşamamıştı.
Bu süreçte 13 galibiyet ve 4 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, 17 maçın ardından yine Beşiktaş'a aynı skorla mağlup oldu.
Sarı-lacivertli takım, ligin ilk yarısında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olduktan sonraki 17 müsabakasında yenilgi yaşamamıştı.
Bu süreçte 13 galibiyet ve 4 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, 17 maçın ardından yine Beşiktaş'a aynı skorla mağlup oldu.