Fenerbahçe'de seri sonu!

Beşiktaş'a kaybeden Fenerbahçe'nin 17 maçlık serisi sona erdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de seri sonu!
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04 Mayıs 2025 23:21
Beşiktaş'a 1-0'lık skorla kaybeden Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki 17 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Sarı-lacivertli takım, ligin ilk yarısında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olduktan sonraki 17 müsabakasında yenilgi yaşamamıştı.

Bu süreçte 13 galibiyet ve 4 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, 17 maçın ardından yine Beşiktaş'a aynı skorla mağlup oldu.

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