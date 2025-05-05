Okan Buruk'un jokeri; Roland Sallai

Galatasaray'da joker gibi her bölgede forma giyen Roland Sallai, sağ bekte çok iyi performans sergiliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'un jokeri; Roland Sallai
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05 Mayıs 2025 09:53
Sezon başında Galatasaray'a katılan ve joker gibi her bölgede forma giyen Roland Sallai, sağ bekte çok iyi işler yapıyor.

Przemyslaw Frankowski'den bu bölgede istediği verimi alamayan teknik direktör Okan Buruk, özellikle hücum gücü nedeniyle Macar oyuncuyu tercih ediyor.

Kaan Ayhan da formanın en iddialı isimleri arasına girerken, Sallai'nin hücumdaki etkinliği onu farklı kılıyor.

SON 3 MAÇTA 3 GOL, 1 ASİST

Konyaspor'la oynanan kupa maçında 2 gol atan, ligde de Eyüpspor karşılaşmasını boş geçmeyen Sallai, son oynanan Sivasspor maçında da takımının 4. golünde Victor Osimhen'e çok şık bir asist yaptı. Mücadelede sağ bekte görev alan Macar futbolcu son 3 karşılaşmada 3 gol, 1 asistlik performans sergilemiş oldu. 

 
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