Mourinho-Solskjaer rekabetinde Norveçli teknik adam öne geçti!

Kadıköy'de oynanan derbi müsabakası Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile Norveçli çalıştırıcı Ole Gunnar Solskjaer'in 6. kez birbirlerine rakip olmasına sahne oldu.
Tamamı İngiltere'de olmak üzere daha önce 5 kez karşı karşıya gelen iki teknik adam, birbirlerine karşı 2'şer galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.
Solskjaer'in Beşiktaş'ı derbide Mourinho'nun Fenerbahçe'sini 1-0 yenerken rekabette Norveçli teknik adam 3 galibiyete ulaştı ve öne geçti.
Öte yandan Solskjaer, Beşiktaş'ın başında çıktığı 2 derbi maçını da kazanmayı başardı.
Tamamı İngiltere'de olmak üzere daha önce 5 kez karşı karşıya gelen iki teknik adam, birbirlerine karşı 2'şer galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.
Solskjaer'in Beşiktaş'ı derbide Mourinho'nun Fenerbahçe'sini 1-0 yenerken rekabette Norveçli teknik adam 3 galibiyete ulaştı ve öne geçti.
Öte yandan Solskjaer, Beşiktaş'ın başında çıktığı 2 derbi maçını da kazanmayı başardı.