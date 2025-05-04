Mourinho-Solskjaer rekabetinde Norveçli teknik adam öne geçti!

Jose Mourinho-Ole Gunnar Solskjaer rekabetinde Norveçli teknik adam kazanarak öne geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mourinho-Solskjaer rekabetinde Norveçli teknik adam öne geçti!
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04 Mayıs 2025 23:31
Kadıköy'de oynanan derbi müsabakası Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile Norveçli çalıştırıcı Ole Gunnar Solskjaer'in 6. kez birbirlerine rakip olmasına sahne oldu.

Tamamı İngiltere'de olmak üzere daha önce 5 kez karşı karşıya gelen iki teknik adam, birbirlerine karşı 2'şer galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.

Solskjaer'in Beşiktaş'ı derbide Mourinho'nun Fenerbahçe'sini 1-0 yenerken rekabette Norveçli teknik adam 3 galibiyete ulaştı ve öne geçti.

Öte yandan Solskjaer, Beşiktaş'ın başında çıktığı 2 derbi maçını da kazanmayı başardı.

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