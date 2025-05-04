Fenerbahçe ümitlerini tüketti!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu ve bitime 4 hafta kala Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe ümitlerini tüketti!
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04 Mayıs 2025 23:11
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında derbide konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını tüketti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, rakibine pozisyon vermezken ilk net pozisyonunu 26. dakikada Talisca ile değerlendiremedi. Orta alan mücadelesi şeklinde devam eden müsabakada siyah-beyazlı ekip, korner sonrasında ceza sahasında oluşan karambolde Talisca'nın elle müdahalesi neticesinde penaltı kazandı.

Müsabakanın 36. dakikasında Gedson Fernandes'in penaltı vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi. İlk yarının son bölümünde savunmada Mert Müldür'ün hatalı geri pasında Gedson Fernandes, 44. dakikada topu ağlara gönderdi ve soyunma odasına konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle girildi.

İkinci yarıda baskılı bir mücadele ortaya koyan Fenerbahçe, pozisyon üretmekte zorlandı. Beşiktaş savunmasını aşmayı başaramayan sarı-lacivertliler, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, ligin bitimine 4 hafta kala lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü ve şampiyonluk yarışında adeta havlu attı.

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