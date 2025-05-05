Sinan Vardar: "Beşiktaş, Avrupa için büyük bir adım attı"

Fotomaç spor yazarı Sinan Vardar, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçı değerlendirdi.

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Sinan Vardar: 'Beşiktaş, Avrupa için büyük bir adım attı'
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05 Mayıs 2025 09:47

Fotomaç spor yazarı Sinan Vardar, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasını köşesinde yorumladı.

İşte Sinan Vardar'ın o yazısı;

"PENALTI ÖNCESİ LAZER TUTULMASI BÜYÜK REZALETTİ"

"Beşiktaş'ın kazandığı penaltı tartışmasızdı. Talisca topu elle kontrol ederken ceza sahası içinde itişmelerde 1 değil 3 penaltı kabak gibi ortaydaydı. Penaltı öncesi Fenerbahe tribünlerinden Gedson'un gözüne lazer tutulması ise büyük rezaletti."

"BİR TAKIMIN KALECİSİ HER ŞEYDİR"

"Beşiktaşlı oyuncular dün karakter ortaya koydular. Siyah-Beyazlı takımda kötü oyuncu yoktu. Mert ve Paulista harika oynadı. Bir takımın kalecisi her şeydir. Mert Günok; Bu takımın her şeyi olduğunu bu maçta bir kez daha gösterdi."

"AVRUPA KUPALARI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM"

"Beşiktaş bu sonuçla Avrupa kupaları için çok önemli bir adım attı. Fenerbahçe'ye ise geçmiş olsun; şampiyonluk umutları dün itibariyle bitti. Dün 90 dakika susmayan dünyanın tartışmasız 1 numarası; Beşiktaş taraftarına da helal olsun. Hakem Yasin Kol'u tebrik ediyorum. Son iki derbiyi de çok iyi yönetti." 

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