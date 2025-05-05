Santarelli: 'İstanbul'da kupa kazanmak özel'

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan A. Carraro Imoco'nun başantrenörü Daniele Santarelli, kupayı hak ettiklerini söyledi.İtalyan başantrenör Santarelli ile oyunculardan Gabi Guimaraes, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan final müsabakasının ardından açıklamada bulundu.Takımıyla gurur duyduğunu dile getiren Santarelli,diye konuştu.Şampiyonluğu İstanbul'da kazanmanın kendisi için çok özel olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı,açıklamasında bulundu.Milli takım sezonu için hazır olduğunu ifade eden İtalyan teknik adam, şunları söyledi:"Paris 2024 Olimpiyatları'nın son gününden bu yana çalışmayı hiç bırakmadık. Oyuncuların her maçını takip ediyoruz. Kafamda birçok fikir var. Son yazdan bu yana önemli gelişim kaydettik. Genç oyuncularla çalışmak istiyoruz. Gelişmek ve büyük bir sistem oluşturmak istiyoruz. Çok çalışmak ve ilerlemek zorundayız. Bu sezon iyi bir iş ortaya koyacağımızı düşünüyorum."A. Carraro Imoco'nun Brezilyalı oyuncusu Gabi Guimaraes, kupayı kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.Şampiyonluğa ulaşmak için çok çalıştıklarını belirten 30 yaşındaki oyuncu,değerlendirmesinde bulundu.Tekrardan İstanbul'da olmanın mutluluk verici olduğunu vurgulayan Gabi, şöyle konuştu:diyerek sözlerini noktaladı.