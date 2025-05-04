Fred: 'İyi durumda değiliz!'

Fenerbahçe forması giyen Fred, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.
Brezilyalı orta saha oyuncusunun derbi sonrası sözleri şu şekilde:
"Elbette bizim için zor, zor bir his. Konuşması da zor. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. İçinde bulunduğumuz durum, zor bir durum ama devam etmeliyiz. Oynayacağımız maçlar var. Kendi gerçek yüzümüzü göstermeliyiz. İyi performans göstermeliyiz."
Brezilyalı orta saha oyuncusunun derbi sonrası sözleri şu şekilde:
"Elbette bizim için zor, zor bir his. Konuşması da zor. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. İçinde bulunduğumuz durum, zor bir durum ama devam etmeliyiz. Oynayacağımız maçlar var. Kendi gerçek yüzümüzü göstermeliyiz. İyi performans göstermeliyiz."