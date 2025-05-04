Beşiktaş, 20 sezon sonra ilk!

Beşiktaş, 20 sezon sonra Fenerbahçe'yi iki maçta da yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, 20 sezon sonra ilk!
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04 Mayıs 2025 23:30
Siyah-beyazlı ekip, 20 yıl sonra Fenerbahçe ile aynı sezonda oynadığı 2 lig maçını da kazandı.

Son olarak 2004-2005 sezonunda hem iç sahada hem de deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup eden siyah-beyazlılar, o zamanki adıyla İnönü Stadı'nda oynanan maçı 2-1 kazanmıştı. Beşiktaş, Kadıköy'de Daniel Pancu'nun kaleye geçtiği tarihi derbide sarı-lacivertli takımı 4-3 yenerek bir sezonda oynanan iki derbiyi de kazanmıştı.

Siyah-beyazlılar, 20 senenin ardından Fenerbahçe'yi hem iç sahada hem de deplasmanda 1-0'lık skorlarla yenmeyi başardı.

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