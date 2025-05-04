Beşiktaş, 20 sezon sonra ilk!

Siyah-beyazlı ekip, 20 yıl sonra Fenerbahçe ile aynı sezonda oynadığı 2 lig maçını da kazandı.
Son olarak 2004-2005 sezonunda hem iç sahada hem de deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup eden siyah-beyazlılar, o zamanki adıyla İnönü Stadı'nda oynanan maçı 2-1 kazanmıştı. Beşiktaş, Kadıköy'de Daniel Pancu'nun kaleye geçtiği tarihi derbide sarı-lacivertli takımı 4-3 yenerek bir sezonda oynanan iki derbiyi de kazanmıştı.
Siyah-beyazlılar, 20 senenin ardından Fenerbahçe'yi hem iç sahada hem de deplasmanda 1-0'lık skorlarla yenmeyi başardı.
Son olarak 2004-2005 sezonunda hem iç sahada hem de deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup eden siyah-beyazlılar, o zamanki adıyla İnönü Stadı'nda oynanan maçı 2-1 kazanmıştı. Beşiktaş, Kadıköy'de Daniel Pancu'nun kaleye geçtiği tarihi derbide sarı-lacivertli takımı 4-3 yenerek bir sezonda oynanan iki derbiyi de kazanmıştı.
Siyah-beyazlılar, 20 senenin ardından Fenerbahçe'yi hem iç sahada hem de deplasmanda 1-0'lık skorlarla yenmeyi başardı.