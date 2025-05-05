Ali Gültiken: "Beşiktaş, ligi başı dik bir şekilde bitirdi"

Sabah spor yazarı Ali Gültiken, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçı değerlendirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ali Gültiken: 'Beşiktaş, ligi başı dik bir şekilde bitirdi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Mayıs 2025 09:37
Son güncelleme 05 Mayıs 2025 09:40

Sabah spor yazarı Ali Gültiken, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasını köşesinde yorumladı.

İşte Ali Gültiken'in o yazısı;

"BEŞİKTAŞ İÇİN HARİKA BİR AKŞAMDI"

"Beşiktaş için harika bir akşamdı. Savunmada ciddi eksiklikler kadro teşkilinde sıkıntılar olsa da bu tür maçları doğru oynamanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi."

"HİÇ POZİSYON VERMEDİ"

"Derbi maçları çok stratejik maçlar. Oyunun her anını çok doğru oynamak lazım. Kendi potansiyelini de doğru kullanmak, bu tür maçların en önemli noktalarının başında geliyor. Beşiktaş tüm bu bahsettiğimiz konuların hepsini harfiyen uyguladı. İşin merkezine savunma güvenliğini koydu, özellikle orta alanda çok doğru bir oyun stratejisi kurguladı. Maça başlangıçta zafiyetli görülen savunmasında bu oluşturduğu düzen dolayısıyla neredeyse hiç pozisyon vermedi."

"LİGİ BAŞI DİK BİR ŞEKİLDE BİTİRDİ"

"Rafa'nın, Gedson'un liderliğinde Beşiktaş, ligi başı dik bir şekilde bitirdi. Şampiyon olamasa da İstanbul takımlarının kendi arasındaki tüm maçların en çok puan alan takımı olarak bu bölümü lider bitirdi." 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.