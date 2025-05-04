Fede Valverde: 'El Clasico'da elimizden geleni yapacağız'

Real Madrid forması giyen Fede Valverde, ligde Celta Vigo ile oynayacakları maçın ardından gelecek hafta oynayacakları Barcelona maçı için konuştu.
Valverde, "El Clasico şampiyonluk için son şansımız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.
İspanya La Liga'da lider Barcelona'nın 79, ikinci sıradaki Real Madrid'in 75 puanı bulunuyor. İki ekip, gelecek hafta pazar günü karşı karşıya gelecek.
Valverde, "El Clasico şampiyonluk için son şansımız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.
İspanya La Liga'da lider Barcelona'nın 79, ikinci sıradaki Real Madrid'in 75 puanı bulunuyor. İki ekip, gelecek hafta pazar günü karşı karşıya gelecek.