Fede Valverde: "El Clasico'da elimizden geleni yapacağız"

Real Madrid forması giyen Fede Valverde, gelecek hafta oynayacakları Barcelona maçı için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fede Valverde: 'El Clasico'da elimizden geleni yapacağız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mayıs 2025 17:28
Real Madrid forması giyen Fede Valverde, ligde Celta Vigo ile oynayacakları maçın ardından gelecek hafta oynayacakları Barcelona maçı için konuştu.

Valverde, "El Clasico şampiyonluk için son şansımız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

İspanya La Liga'da lider Barcelona'nın 79, ikinci sıradaki Real Madrid'in 75 puanı bulunuyor. İki ekip, gelecek hafta pazar günü karşı karşıya gelecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.