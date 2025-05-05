NBA'de 4 Mayıs gecesi oynanan kritik playoff mücadelelerinde hem Doğu hem de Batı Konferansı'nda kader maçları yaşandı.



Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers karşısında iç sahada avantajı kaybederken; Houston Rockets, Alperen Şengün'ün çabalarına rağmen Golden State Warriors'a serinin yedinci maçında boyun eğdi.



Cleveland Cavaliers 112 – 121 Indiana Pacers (Seri: 0-1)



Doğu Konferansı yarı final serisinin ilk maçında Cleveland Cavaliers, evinde Indiana Pacers'a 121-112 yenilerek seride 1-0 geriye düştü. Cavaliers, üç sayı çizgisinin gerisinden sadece %24 isabetle oynarken, Pacers %53'lük üçlük isabetiyle fark yarattı.



Donovan Mitchell, 33 sayıyla takımının en skorer ismi oldu ancak 11 üçlük denemesinden sadece birini sayıya çevirebildi. Bu performansıyla Mitchell, Michael Jordan'ın rekorunu kırarak art arda sekizinci playoff serisi açılış maçında 30+ sayı barajını aşmış oldu.



Evan Mobley, 20 sayı ve 10 ribauntla double-double yaparken, yedek oyuncu Ty Jerome 21 sayıyla katkı sağladı.



Pacers cephesinde Andrew Nembhard 23 sayı, Tyrese Haliburton 22 sayı ve 13 asistle öne çıktı. Pascal Siakam ve Myles Turner da çift haneli skor katkısı verdi. Özellikle Haliburton'ın son çeyrekteki kritik üçlüğü, Pacers'ın galibiyetinde belirleyici oldu.



Cavaliers, sakatlığı nedeniyle Darius Garland'dan yoksun çıktığı bu maçta, özellikle üç sayı çizgisinin gerisinden düşük isabet oranıyla mağlubiyete engel olamadı.







Houston Rockets 89 – 103 Golden State Warriors (Seri: 3-4)



Batı Konferansı ilk tur serisinin yedinci ve son maçında Houston Rockets, evinde Golden State Warriors'a 103-89 mağlup olarak playofflara veda etti. Rockets, 3-1 geriye düştüğü seriyi 3-3'e getirmeyi başarsa da, tecrübeli Warriors karşısında son maçta tutunamadı.



Alperen Şengün, 21 sayı ve 14 ribauntla double-double yaparak takımının en etkili isimlerinden biri oldu. Ancak 9/23 saha içi isabet oranıyla düşük yüzdeyle oynadı.



Amen Thompson, 24 sayıyla Rockets'ın en skorer ismi olurken, Fred VanVleet 17 sayıyla katkı sağladı. Ancak takım genelinde %40.5 saha içi ve %33.3 üçlük isabet oranlarıyla hücumda etkisiz kaldılar.



Warriors cephesinde Buddy Hield, 9/11 üçlük isabetiyle 33 sayı atarak NBA tarihinde bir playoff serisinin 7. maçında en fazla üçlük isabeti bulan oyuncu oldu. Stephen Curry ise 22 sayı, 10 ribaunt ve 7 asistle galibiyete katkı sağladı.







Rockets, 2020'den bu yana ilk kez playofflara kalmış ve normal sezonda 52 galibiyetle Batı Konferansı'nda ikinci sırayı almıştı. Ancak tecrübeli Warriors karşısında seriyi kaybederek sezonu noktaladı. Bu sonuçlarla birlikte, Warriors bir üst turda Minnesota Timberwolves ile eşleşirken, Cavaliers ikinci maçta ev sahibi avantajını korumak için mücadele edecek.



