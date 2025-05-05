Galatasaray'da Lemina, büyük etki yarattı!

Ara transfer döneminde Galatasaray taraftarının büyük baskısının da etkisiyle transfer edilen Mario Lemina, takımın çehresini değiştiren isim oldu.
Gabriel Sara ve Lucas Torreira'ya alternatif olarak Wolverhampton'dan transfer edilen Gabonlu oyuncu, formayı kaptı. Bu iki oyuncunun arasına kendisini atmayı başaran Lemina, Alvaro Morata ve Dries Mertens'i unutturdu.
TORREIRA DA NEFES ALDI
Lemina'nın gelişinden sonra Torreira'da son 6 maçta 5 gol atarak kariyer sezonuna imzasını atarken savunma oyuncuları da rahat bir nefes aldı. Lemina takımın iskeletinde gerçek bir köprü vazifesi görerek ikinci yarının en iyi transferi oldu.
Gabriel Sara ve Lucas Torreira'ya alternatif olarak Wolverhampton'dan transfer edilen Gabonlu oyuncu, formayı kaptı. Bu iki oyuncunun arasına kendisini atmayı başaran Lemina, Alvaro Morata ve Dries Mertens'i unutturdu.
TORREIRA DA NEFES ALDI
Lemina'nın gelişinden sonra Torreira'da son 6 maçta 5 gol atarak kariyer sezonuna imzasını atarken savunma oyuncuları da rahat bir nefes aldı. Lemina takımın iskeletinde gerçek bir köprü vazifesi görerek ikinci yarının en iyi transferi oldu.