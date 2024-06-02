Arsenal Barcelona'nın genç yıldızını istiyor

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Arsenal gözünü Mikayil Faye'ya çevirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Arsenal Barcelona'nın genç yıldızını istiyor
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02 Haziran 2024 15:59
Premier Lig'de son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluğu Manchester City'e kaptıran Arsenal transfer çalışmalarına hız verdi.

HEDEF GENÇ YILDIZ

Daily Mail'da yer alan habere göre Arsenal gözünü Barcelona'nın genç stoperi Mikayil Faye'ye çevirdi.

Haberin detaylarında Mikel Arteta'nın, 19 yaşındaki Senegelli stoperi çok istediği ve bu transferin bir an önce bitirilmesi istediği söylendi.

Ayrıca 20 milyon euro civarına bu transferin biteceği de iddia edildi.

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