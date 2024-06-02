Uluslararası Avşa Yarı Maratonu koşuldu

Bu yıl 4. kez düzenlenen Uluslararası Avşa Yarı Maratonu, 9 ülkeden 400 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Adalar Belediyesi ev sahipliğinde, İDO ana sponsorluğunda düzenlenen organizasyonda, Hollanda'dan Rusya'ya, Hindistan'dan İran'a 400 koşucu, Avşa Adası'nın koyları ve sokaklarında kıyasıya mücadele etti.



Yarışların ardından Avşa Belediye Meydanı'nda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri verildi.



Organizasyonda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şunlar:



- Yarı maraton kadınlar:



1 - Çiğdem Gülgeç (1 saat 41 dakika 13 saniye)



2 - Göksu Erkoç (1 saat 56 dakika 53 saniye)



3 - Elif Ateş (2 saat 4 dakika 28 saniye)



- Yarı maraton erkekler:



1 - Hacı Sebahattin Çavga (1 saat 22 dakika 23 saniye)



2 - Sinan Şeker (1 saat 32 dakika 23 saniye)



3 - Ünal Münüklüoğlu (1 saat 36 dakika 50 saniye)



- 12 kilometre yol koşusu kadınlar:



1 - Ayşenur Demirci (1 saat 1 dakika 12 saniye)



2 - Nil Erdem (1 saat 10 dakika 33 saniye)



3 - Suzan Bingöl (1 saat 15 dakika 17 saniye)



- 12 kilometre yol koşusu erkekler:



1 - Aytaç Ege (46 dakika 43 saniye)



2 - Bakır Kherfi (48 dakika 04 saniye)



3 - Mustafa Orhan (49 dakika 19 saniye)



- 5 kilometre yol koşusu kadınlar:



1 - Senem Pusat (25 dakika 13 saniye)



2 - Amina Zhanyssova (26 dakika 34 saniye)



3 - Emine Çınar (27 dakika 30 saniye)



- 5 kilometre yol koşusu erkekler:



1 - Mustafa Abacıoğlu (21 dakika 50 saniye)



2 - Ç. Çağatay Kara (25 dakika 00 saniye)



3 - Gökhan Bafta (27 dakika 10 saniye)





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