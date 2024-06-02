Sofyan Amrabat'tan Galatasaray hamlesi!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha transferi için sürpriz bir gelişme yaşandı.
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Manchester United'da geçiren Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, Instagram üzerinden Galatasaray resmi hesabını takibe aldı.
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Manchester United'a gitmeden önce de yakından ilgilendiği Sofyan Amrabat'ın bonservisi Fiorentina'da bulunuyor.
ERDEN TİMUR AÇIKLAMIŞTI
Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, ö dönem Amrabat için yaptığı açıklamada "Amrabat'la büyük ölçüde anlaşmıştık. Kendisiyle de kulübüyle de bir noktaya gelebilecek düzeydeydik. Harcama limitinin açılmasını bekliyorduk. Çarşamba akşamı Manchester United devreye girdi." sözlerini sarf etmişti.
Geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 30 resmi maça çıkan Amrabat, bu maçlarda skor katkısı yapamadı.
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Manchester United'da geçiren Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, Instagram üzerinden Galatasaray resmi hesabını takibe aldı.
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Manchester United'a gitmeden önce de yakından ilgilendiği Sofyan Amrabat'ın bonservisi Fiorentina'da bulunuyor.
ERDEN TİMUR AÇIKLAMIŞTI
Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, ö dönem Amrabat için yaptığı açıklamada "Amrabat'la büyük ölçüde anlaşmıştık. Kendisiyle de kulübüyle de bir noktaya gelebilecek düzeydeydik. Harcama limitinin açılmasını bekliyorduk. Çarşamba akşamı Manchester United devreye girdi." sözlerini sarf etmişti.
Geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 30 resmi maça çıkan Amrabat, bu maçlarda skor katkısı yapamadı.