A Milli Takım'da iki futbolcu için yeni kararı!

TFF; Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan'ın pazartesi günü İskoçya ile karşılaşacak olan Ümit Milli Takımımızın kadrosuna alındığını duyurdu.



İki futbolcunun da İskoçya maçı sonrası yeniden A Milli Takımın kadrosuna katılacak.



TFF yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "A Millî Takımımızın EURO 2024 geniş kadrosunda bulunan futbolcularımız Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan, yarın akşam İstanbul'da özel maçta İskoçya ile karşılaşacak Ümit Millî Takımımızın müsabaka kadrosuna alındı. Her iki futbolcumuz da Ümit Millî Takım'daki görevlerini tamamlamaları sonrasında, İtalya ile Türkiye arasında oynanacak özel maçın ardından A Millî Takımımızın kampına yeniden katılacak."





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