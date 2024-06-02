Gaziantep'te bisiklet etkinliği düzenlendi

Gaziantep'te, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü için Birlikte Pedal Çeviriyoruz adıyla etkinlik düzenlendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Gaziantep'te bisiklet etkinliği düzenlendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Haziran 2024 16:38
Gaziantep'te 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla "Birlikte Pedal Çeviriyoruz" etkinliği düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesince organize edilen etkinlikte her yaştan yaklaşık 500 kişi, Hitit Kapısı ve Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı.

Hitit Kapısı'ndaki startı Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin verdi.

Bisikletseverlere vatandaşlar da el sallayarak destek verdi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery