Ali Koç'tan Mourinho için ilk açıklama!

Biz anlaştık dediysek anlaşırız. Biz getireceğiz dersek getiririz ama imza atmadan ağzımızı açmayız. Onun için öyle bir hava yaratılıyor ki sanki başkaları sayesinde Sayın Mourinho buraya geldi. Biz bir şampiyonluk yarışındayız. Son hafta bitmeden de mevcut hocamız varken, hem de çok başarılı bir hoca varken kimseyle anlaşma yapmayız. Ama bu; önümüzdeki sezonun planlamasını yapmak için de, çok önceden çalışmayız anlamına gelmiyor…'' şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir etkinlikte anlaşma sağladıkları Teknik Direktör Jose Mourinho ile ilgili açıklama yaptı.Ali Koç, Portekizli teknik adamla arasında geçen diyaloğu anlattı.Fenerbahçe Başkanlığı için yeniden aday olan Ali Koç yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.Mourinnho ile uzun süredir görüştüklerini söyleyen Ali Koç,