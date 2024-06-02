Metehan Baltacı, Galatasaray'a geri döndü

Eyüpspor, takımda kiralık olarak forma giyen genç stoper Metehan Baltacı'nın Galatasaray'a geri döndüğünü açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Formamızı giydiği süre boyunca verdiği mücadele ve Eyüpsporumuz'un Süper Lig'e çıkmasındaki katkıları için Metehan Baltacı'ya teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz!" ifadeleri kullanıldı.
21 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Eyüpspor formasıyla çıktığı 29 maçta 2 asist kaydetti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Formamızı giydiği süre boyunca verdiği mücadele ve Eyüpsporumuz'un Süper Lig'e çıkmasındaki katkıları için Metehan Baltacı'ya teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz!" ifadeleri kullanıldı.
21 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Eyüpspor formasıyla çıktığı 29 maçta 2 asist kaydetti.
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