Bayern ve Barça'dan Bruno Fernandes atağı!

Premier Lig'de bir türlü istediği sonuçları alamayan Manchester United'da sürpriz bir ayrılık yaşanabilir.



A Bola'da yer alan habere göre; Bayern Münih ve Barcelona, MANU'nun kaptanı Bruno Fernandes'le ilgileniyor.



RESMİ ADIMLAR ATILACAK



Habere göre; iki kulüp de Portekizli oyuncu için kısa süre içinde resmi temaslara başlayacak.



Dört sezondur İngiliz devinin formasını giyen Bruno, 233 maça çıktı ve 79 gol, 66 asistlik performans sergiledi.





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