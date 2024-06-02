Bayern ve Barça'dan Bruno Fernandes atağı!

Bayern Münih ile Barcelona, Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes ile ilgileniyor. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bayern ve Barça'dan Bruno Fernandes atağı!
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02 Haziran 2024 16:41
Premier Lig'de bir türlü istediği sonuçları alamayan Manchester United'da sürpriz bir ayrılık yaşanabilir.

A Bola'da yer alan habere göre; Bayern Münih ve Barcelona, MANU'nun kaptanı Bruno Fernandes'le ilgileniyor.

RESMİ ADIMLAR ATILACAK

Habere göre; iki kulüp de Portekizli oyuncu için kısa süre içinde resmi temaslara başlayacak.

Dört sezondur İngiliz devinin formasını giyen Bruno, 233 maça çıktı ve 79 gol, 66 asistlik performans sergiledi.

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